Američana nad Slovenijo tako navdušena, da sta kupila dvorec (FOTO)

Cathy Stevens in Chris Miller iz ZDA sta se pred leti, ko sta dopustovala v Italiji, med enodnevnim izletom v Sloveniji zaljubila v našo državo. Tako sta bila navdušena, da sta naslednjih nekaj let iskala nepremičnino na sončni strani Alp, v kateri bi lahko dočakala starost. Leta 2021 sta kupila dvorec in posestvo Pristava Počakovo blizu Svibnega v občini Radeče.

V soboto je bil na pristavi prav poseben dan, saj je pozno popoldne pod kozolcem najprej nastopila lokalna glasbena skupina The Home Growns, ki ustvarja avtorsko glasbo z reggae ritmi, nato pa jih je na odru zamenjala zasavska knap'n'roll skupina Orlek. Še pred tem smo se ustavili v vasici Zagrad pri Radečah.

Obiskali smo legendarnega čarodeja Branka Kavška, ki je pred 40 leti v svoji hiši ustanovil klub Čarodej. V njej ne manjka čarovniških rekvizitov, okoli hiše je pravljična dežela, ima pa tudi manjši živalski vrt z okoli 400 živalmi od kač in želv do kokoši in ovac. »Včasih je pri nas mrgolelo ljudi, prihajajo tudi varovanci popravnega doma, ki nam pomagajo vzdrževati vrt,« nam je povedal Branko. Z njim in njegovo ženo Nino Kavšek, predsednico društva Sožitje Sevnica, smo se nato skupaj odpravili do pet kilometrov oddaljenega posestva Pristava Počakovo.

Do zdaj so v hiši prespali ljudje iz 27 držav.

Gre za nekdanjo lovsko hišo družine Žige Zoisa (1747–1819), ki so jo sorodniki znamenitega mecena najprej podarili Cerkvi, ta jo je dve stoletji pozneje prodala nekemu Kanadčanu, zdaj pa je v lasti para iz ZDA.

»Ko je Cathy zagledala to posestvo in graščino, je rekla, da je hiša absolutno prevelika, da bi v njej živela sama,« pripoveduje 64-letni Miller, očaran nad našo naravo, ljudmi, podnebjem, sosedi … Zato sta ustanovila neprofitno društvo, ki ponuja gostinske in prireditvene zmogljivosti po meri, ki lokalne in globalne goste povezujejo z avtentičnostjo ljudi, kraja, umetnosti, glasbe, zgodovine in kulture.

Ponudba koristi skupnosti in jo krepi, hkrati pa zagotavlja edinstvena doživetja gostom od blizu in daleč. Miller v hiši trenutno gosti Američana in Angležinjo, oba glasbenika, ki v zameno za spanje okoli hiše, ki jo počasi prenavlja, kaj postorita. »Do zdaj so v hiši prespali ljudje iz 27 držav,« je ponosen. Sob ne oddaja v najem, kot pravi, pri njem prespijo prijatelji in družinski člani, »vsekakor pa umetniki, glasbeniki, tisti, ki tukaj nastopajo, ki se udeležujejo, recimo, delavnic«.

Vrača skupnosti

Kot sistemski analitik je prepotoval in živel v mnogo državah, nazadnje z ženo osem let v Nemčiji. »Cathy je še vedno v Nemčiji, kjer poučuje. Letos odhaja v pokoj, tako da se mi bo pridružila. Mi pa nikakor ni dolgčas, saj mi družbo dela moj pes Ogy,« pravi lastnik graščine, ki si je vzel čas in nam razkazal čudovito hišo, ki je bila vrsto let župnišče. V njej je osem sob, v katerih lahko prespite, čudovita knjižnica, ki je postala tudi prostor za snemanje podkastov. Navdušuje velik travnik v obliki amfiteatra za več kot 800 ljudi, oder je pod kozolcem. V starem skednju sta z ženo uredila čudovit intimen prostor s kapaciteto za do 80 ljudi, kjer sta poleg »dnevne sobe« na voljo tudi velika miza in odprta jedilnica. Člani skupine Orlek z Vladom Poredošem na čelu so si tam ravnokar napolnili svoje želodce.

Tukaj sem tako srečen, da vam ne morem povedati, spoznal sem čudovite ljudi.

»Že 36 let govorimo, da so naši koncerti dobri, če so naši želodci polni. Dobra večerja pomeni dober koncert. Chris je zdaj poskrbel za naše želodce, tako da pričakujemo absolutno dobro zabavo,« nam je zaupal menedžer in basist skupine Mitja Tori. Medtem je obiskovalce zabavala skupina The Home Growns. Gre za skupino iz Radeč, čeprav, kot nam zaupa vodja benda Rok Železnik, »smo samo trije iz Radeč, dva sta iz Borovnice, dva iz Trebnjega, ena iz Hrastnika in dva iz Sevnice«. Delujejo od leta 2022, »prizorišče pa poznamo, saj nam je Chris dal priložnost, da smo leta 2022 tukaj odigrali naš prvi koncert«.

Pristava je v zadnjih letih postala znana po svojih večerih, saj vsak prvi petek v mesecu gosti znane in manj znane glasbenike. Kot pripoveduje Chris, z odprtimi vrati posestva v bistvu vrača skupnosti, ki ga je sprejela odprtih rok. »Tukaj sem tako srečen, da vam ne morem povedati, spoznal sem čudovite ljudi. Kajti bistvo skupnosti je veliko bolj v tem, da daješ, kot da jemlješ. In to je moj način vračanja skupnemu dobru,« pravi sogovornik. Na našo opazko, da gre po poteh Žige Zoisa, znanega podpornika umetnosti, sistemski analitik izstreli, da je bil Zois bistveno bolj bogat, kot je on. Gordana Stojiljković

Nekoč je bila Pristava Počakovo lovska hiša družine Zois. FOTO: Gordana Stojiljković

V starem skednju je vsak prvi petek v mesecu jam sassion. Za mizo v ozadju so člani skupine Orlek med obedom. FOTO: Gordana Stojiljković

V soboto se je Pristava Počakovo spremenila v koncertno prizorišče. FOTO: Gordana Stojiljković

Najprej je nastopila skupina The Home Growns. FOTO: Gordana Stojiljković

Glavne zvezde večera so bili Orleki. FOTO: Gordana Stojiljković