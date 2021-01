Ambasadorka Slovenskih novic s Škofljice

FOTO: DEJAN JAVORNIK

Marjana Žužek, doma s Škofljice, je prava ambasadorka Slovenskih novic! Takšni, kot je prisrčna Marjana, so namreč vsi tisti, ki vztrajajo z najbolj branim časnikom že vse od začetka, brez prestanka, že več kot 11000 naročniških dni!Tudi Marjana Žužek se druži s Slovenskimi novicami, ki letos praznujejo že 30 let, vse odkar so vstopile v slovenski medijski prostor ter ga pošteno razburkale. Še danes ni nič drugače in še danes predstavljajo izvorno kontinuiteto, od katere ne odstopajo. Pa saj so Slovenske novice medtem že dobile status avantgardnega časopisa: so namreč nosilec brezkompromisnega, iskrenega in slikovitega peresa.Frizerka v zasluženi penziji je tudi babica štirim najstnikom, dvema vnukinjama in dvema vnukoma. »V tridesetih letih so se bralne navade seveda drastično spremenile,« je navrgla. In če si takšen pripadnik časopisnega papirja, kakršna je Marjana, potem se teh sprememb popolnoma zavedaš. »Zavedam se, da so vse možne informacije že zdavnaj vstopile tudi na vse možne tablice in druge pripomočke, ki izrinjajo časopisni papir, zato sem lahko potomcem zgolj najlepši možni zgled,« je dodala ter želela povedati: če bodo babice brale, bodo tudi njihovi vnukinje in vnuki.Nostalgično se spominja dni pred 30 leti in »oglasov, ki so se mi zdeli nadvse obetavni«. Tudi pri Žužkovih so želeli končno nekaj drugega in drugačnega, »ne le politike in dolgočasnih vsebin, ampak nekaj pisanega, pristnega in življenjskega,« se je spominjala.Poslej so postale Slovenske novice pri njih nekaj obveznega, nekaj, brez česar ne morejo. Naša dolgoletna bralka prisega tako na kratke in jedrnate prispevke, napisane, bi se reklo, v nulo, kot tudi na tiste udarne. »Poglobljenih člankov o nesrečah in usodah ljudi namreč ne bi našla v nobenem drugem časopisu,« je priznala. Ter še: »Nekateri pravijo, da so takšne novice kar preveč črne, meni pa se zdijo življenjske. Ne nazadnje tudi naša življenja niso zgolj in samo svetla, kajne?«V tistem se ji je že mudilo. Njen avtobus je bil blizu. »Se opravičujem, mudi se mi. Vendar vedite,« je še vzkliknila, »s Slovenskimi novicami bom z največjim veseljem ostala še naprej«!