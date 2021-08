Amalijo je prijavila hči Tanja

Tokrat je žarek sreče oplazil družino Vidic s Police, Amalijo, Jožeta in Tanjo.

Paket Poletja s Slovenskimi novicami je tokrat odromal na Polico, k pridnim in veselim. Družina Vidic je zapisana zemlji in kmetiji. Glava družineje nosilec dejavnosti na njihovi kmetiji. Pri njih gre to iz roda v rod. Z ženosta zato ostala doma, kjer imajo okoli 60 glav krav molznic. Mleko oddajajo: cisterna pride ponj in ga že spet odpelje. Pa saj že 20 let tako ali tako njihovo mleko izvažajo v Italijo.Amalija je kot izšolana administratorka zadolžena za papirologijo, te je pogosto res za celo goro. Stvar seveda ni preprosta, današnji kmet se mora znati prebijati skozi nove in nove zahteve, nova določila. Če to znaš, potem priplavaš uspešno skozi mesec. Vidičevi znajo. In še nekaj zaslužijo. Potem pa, kot pravi Jože, ta sredstva ponovno usmerjajo v mehanizacijo, biti v stiku s časom je tudi za kmeta že zdavnaj bistvenega pomena, mehanizacija pa se mora kajpak obnavljati. Vidičeve smo obiskali ravno na dan, ko je naš izvrstni kolesarprejel zlato olimpijsko odličje. Da je zmagal v kronometru, je Jože izvedel pravzaprav šele iz naših ust. Ker je oral, seveda ni mogel vedeti. »Samo, da mu je uspelo,« je tudi njemu kar malo odleglo.Pri njih so na Slovenske novice naročeni že najmanj 25 let, smo izvedeli. Jože in Amalija sta jih seveda tudi oni dan prelistala. Jožeta zanima črna kronika, Amalija pa je menda med prebiranjem na glas izjavila: »Poglej, nagradna igra se je že začela!« Kar je slišala tudi njena hčiin mamo prijavila. Tanja ima še sestroin brata. Ker izhajajo iz ponosne in zdrave družine, jim seveda ni težko pomagati staršem. Za njimi pa že prihaja tudi nov rod, ime jim je, tu je še najmlajša sedemmesečna. Ki je, vsaj zdelo se je tako, prav radovedno tipala in brskala po paketu daril, ki se je nastavljal ob njihovem oleandru, bili so to osvežilni Teekannejevi ledeni čaji Fresh pa Danine vode in limonade, vse za vroče poletne dni. Tam je bil tudi hladilni nahrbtnik oziroma vse za piknik, saj so bile zraven še ustrezne začimbe Kotanyi pa bon za mesarijo Anton ter še kaj, tudi bluetooth zvočnik JBL GO2.»Ni panike,« so dejali tedaj skoraj v en glas, »vse bomo porabili!« Kakšen piknik se namreč prav prileže, so se strinjali, še posebno po napornem delu. »Bomo šli po meso, sin pa bo spekel na žaru!« je v prihodnost že videla naša srečna nagrajenka Amalija Vidic, doma s Police pri Grosupljem.