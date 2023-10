Amadeja, ki ji je oče umoril mamo, zdaj živi svoje sanje

Priljubljena oddaja Slovenija ima talent je bila na slovenski televiziji prvič predvajana leta 2010 in tako je po vzoru podobnih oddaj v tujini postala ena najbolj gledanih pri nas. Postala je sinonim za zabavne družinske večere, polne smeha, solz in osuplih obrazov. Tudi letošnja sezona je v zadnjih nekaj nedeljskih večerih poskrbela za nemalo zanimivih in tudi ganljivih trenutkov. V eni od zadnjih oddaj smo spoznali 18-letno Amadejo Begant iz Selnice od Dravi, ki je s svojim ganljivim vokalom navdušila Slovenijo, s svojo tragično zgodbo pa marsikoga pustila brez besed.

»Zadala sem si življenjski izziv, da prestopim neke slabe stare čase, ki so za mano. Pri desetih letih sem izgubila mamo zaradi očeta,« je pred vesoljno Slovenijo povedala Amadeja in pojasnila, da je leta 2014 oče umoril njeno mamo. Z očetom, ki je še v zaporu, nima stikov, njeno odraščanje pa je bilo vse prej kot običajno. Živela je v rejništvu, nato pa v kriznem centru, kjer jo je ena izmed vzgojiteljic spodbujala k petju.

Mladenka je tako vzljubila glasbo in kljub težki življenjski preizkušnji našla pot do tistega, kar jo neizmerno osrečuje. K prijavi v oddajo jo je prav tako spodbudila vzgojiteljica, o kateri je Amadeja dejala, da ji je bila v podporo, ko jo je najbolj potrebovala.

Pred kamerami je zapela s čustvi nabito balado Rise up, ki ji omogoči stik s pokojno mamo, s svojo doživeto interpretacijo pa je navdušila vse prisotne. »Ti si diamantek v studiu. Všeč mi je bilo, da pesem ni bila samo odpeta, ampak doživeta,« je bila ganjena žirantka Marjetka Vovk, s pohvalami pa niso skoparili niti Ana Klašnja, Lado Bizovičar in Andrej Škufca. Mladenko so osrečili z vstopnico v naslednji krog, v katerem bodo žiranti med vsemi, ki so se prebili skozi avdicije, odločali o polfinalistih, s POP TV pa so sporočili, da bo prva polfinalna oddaja na sporedu 5. novembra. Simpatična Amadeja sreče in veselja ob odzivih strogih žirantov ni skrivala, prisotne pa je razveselila tudi z informacijo, da je po dopolnjenem 18. letu začela novo poglavje v življenju – preselila se je k fantu, kjer je neizmerno srečna.

Živela je v rejništvu, nato pa v kriznem centru, kjer jo je ena izmed vzgojiteljic spodbujala k petju. FOTO: POP TV

Ženo pokončal, otrokoma napisal pismo

Spomnimo, leta 2014 je 48-letna Alenka Elena Begant, nekdanja ravnateljica mariborske valdorfske šole, umrla nasilne smrti. Zgodaj zjutraj jo je mrtvo našel njen mladoletni sin, o tragediji pa sta s sestrico obvestila dedka in babico. O njunem očetu Aleksandru Begantu ni bilo ne duha ne sluha. Pozneje se je izkazalo, da je Begant ženo umoril v dnevni sobi družinske hiše, menda zaradi ljubosumja. Po glavi jo je tako dolgo tolkel s topim delom sekire, da je zaradi poškodb umrla, zatem pa je truplo pokril z odejo ter hčerki in sinu, ki sta takrat spala v svojih sobah, napisal poslovilno pismo. Menda jima je sporočil, naj pokličeta policijo, matere pa naj ne odkrivata. Zatem je sedel v svoj avtomobil in se zapeljal do struge reke Drave, si večkrat zarinil nož v roko in skočil v hladno reko. Samomor se mu ni posrečil, le poldrugi kilometer stran je sam priplaval do obrežja, tam pa mu je naključni ribič pomagal na suho. Menda ga je prosil, naj pokliče reševalce, da ga odpeljejo na psihiatrijo. Zaradi umora žene so mu naprtili 20 let zapora.