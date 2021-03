Pred mesecem dni se je žalostno končalo osvajanje druge najvišje gore na svetu, 8611 metrov visokega K2 v karakorumskem delu Himalaje. Po zgodovinskem podvigu odprave nepalskih alpinistov, ki ji je 16. januarja uspel prvi zimski vzpon na vrh, so se začele vrstiti tragedije, ki so še potrdile zlovešči sloves tako imenovane gore smrti. Od množice alpinistov, ki so si želeli splezati na vrh, se jih je v slabih treh tednih smrtno ponesrečilo kar pet. S pokojnim Johnom Snorrijem lani pozimi pod K2. FOTO: osebni arhivVendar pa drama na drugi najvišji gori sveta s temi žalostnimi dogodki še ni konča...