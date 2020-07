Ali vladni podatki o smrtih oseb s covid 19 držijo?

Razlike v tabelah ni, kar pomeni, da statistika NIJZ ni zaznala nobenega pokojnega, ki bi bil pozitiven na novi koronavirus. FOTO: Zaslonski posnetek

Podatki o smrtih ministrstva za zdravje FOTO: Zaslonski posnetek

Ena oseba je umrla, nam je med podatki za 27. julij (od polnoči do polnoči) prek uradnih facebook in twitter profilov včeraj sporočila vlada. Pa je res ena oseba 27. julija umrla? Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ministrstva za zdravje (NIJZ) se po številu pokojnih, ki so umrli s covid 19, ujemajo – oboji so našteli 117 žrtev –, podatki, kdaj smo imeli zadnjo žrtev, pa se razhajajo. Kako je to mogoče?Statistika Nijz, na čelu katerega je, kaže, da se je zadnja smrt zgodila najkasneje v nedeljo in ne v ponedeljek, kot je to javnosti sporočila vlada. O tem pričata sledeči tabeli, ki ju objavljamo spodaj. Leva prikazuje podatke po občinah do vključno 26., desna pa do vključno 27. julija. Skupno število pokojnih, ki so bili pozitivni na sars-cov-2, je za oba dneva 117, kar zagotovo kaže na to, da nove smrti, vsaj po zbranih podatkih Nijz, 27. julija ni bilo.Če pogledamo podatke ministrstva za zdravje (MZ), kjer ministrujeiz kvote Desus (do vključno 27. julija 2020) – tako kot Nijz so našteli 117 žrtev okuženih z novim koronavirusom –, so drugačni kot tisti od Nijz. Do vključno nedelje so našteli 116 pokojnih, dan kasneje, torej 27., so v statistiko dodali še eno žrtev, je razvidno iz tabele, ki je javno objavljena in dostopna na uradni vladni spletni strani, namenjeni covid 19.​​​Kako je mogoče, da obe inštituciji beležita enako število žrtev, ampak z različnimi datumi? Na Nijz pojasnjujejo, da podatke o umrlih pridobivajo iz uradnih prijav smrti, ki ob delavnikih prispejo do njih. »Na NIJZ imamo zadnji smrtni primer zabeležen na dan 26.7. (2 smrti). Kot smo vam že odgovorili pri poročanju lahko prihaja do časovnega zamika. Podatki o umrlih se pridobivajo iz uradnih prijav smrti, ki ob delavnikih prispejo na NIJZ,« so dodali. Pa MZ? »Podatke o umrlih prejemamo s strani bolnišnic, domov za starejše občane in iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pri tem lahko prihaja do časovnega zamika pri poročanju,« so nam razložili.Kdaj je bila torej zabeležena zadnja smrt osebe s covid 19 v Sloveniji (če gledamo do vključno 27. julija 2020)? Vlada in MZ pravita, da v ponedeljek, iz statistik NIJZ pa je razvidno, da po njihovih podatkih temu ni tako. Kdo ima prav in ali je to sploh pomembno? Odločite se sami.