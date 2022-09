Ali veste, kakšen dan praznujemo 23. septembra?

Vrhunske dosežke na največjih tekmovanjih nam zavidajo največje športne države, ki se sprašujejo, v čem je naša skrivnost. In ne samo v profesionalnem športu, tudi glede na delež športno aktivnega prebivalstva spadamo v sam evropski vrh (za Finsko, Dansko in Švedsko).

Aktivni v športu in s srcem smo tudi ob tekmovalnih igriščih. Lahko bi rekli, da je šport del slovenskega DNK-ja, saj smo v preteklosti že večkrat dokazali, da nas ta najbolj povezuje. Radi tekmujemo, skrbimo za svoje zdravje in navijamo za vse tiste, ki se prav s športom dokazujejo in uresničujejo svoje cilje – pa naj bo to v tekmovalnem ali rekreativnem smislu.

Zato je 23. september nedvomno praznik vseh Slovencev – takrat je namreč dan slovenskega športa.

Naročnik oglasne vsebine je OKS