Ali veste, kaj pomenita rdeči in oranžni alarm, ki ju izda Arso?

Agencija RS za okolje (Arso) je za severni del države zaradi pričakovanih nalivov izdala najvišje, rdeče opozorilo. Možne so izdatne padavine in poplave večjih razsežnosti. Verjetni so tudi zemeljski plazov i, izhaja s spletne strani Arsa.

Oranžno in rdeče opozorilo

Ob tem je dobro vedeti, da barvni elementi na karti, ki jo pripravlja Arso, ponujajo hiter vpogled v dejansko ali napovedano stanje glede vremenske ogroženosti v Sloveniji. Zelena barva na karti pomeni, da posebna pozornost v zvezi z vremenskimi dogajanji ni predvidena. Rumena barva, da so vremenske razmere lahko neugodne.

A pozor, oranžna barva, napoveduje, da so vremenske razmere lahko nevarne, da so napovedani možni meteorološki pojavi neobičajni oziroma se pojavljajo manj pogosto. Bodite zelo pozorni in se redno seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami. Zavedajte se tudi tveganj, ki se jim morda ne boste mogli izogniti, ter upoštevajte uradno izdana priporočila. Gmotna škoda in žrtve so možne.

Rdeča barva pa nas opozarja, da so vremenske razmere lahko zelo nevarne. Možni so zelo burni meteorološki pojavi, na širšem območju je možen nastanek večje gmotne škode in nesreč, ogrožena so lahko človeška življenja. Čim pogosteje se seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami in tveganji ter brezpogojno upoštevajte uradne ukaze in priporočila, bodite pripravljeni na izredne ukrepe.

Kaj pa nam pove radarska slika?

Sicer pa, če boste v teh urah spremljali radarsko sliko, je na naslednji povezavi podano vse, kar morate vedeti, da jo boste razumeli.