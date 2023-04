Ali vas lahko snemajo na ulici?

Leta 2018 je uredba GDPR je poenotila in dopolnila smernice, po katerih bi se morale organizacije usmeriti na področju varstva osebnih podatkov. »Tiste organizacije, ki so bile že pred tem skrbne, so se hitro prilagodile zahtevam GDPR. Nekatere so se takrat prvič poglobljeno ukvarjale z vprašanjem varstva osebnih podatkov, poznamo pa tudi primere organizacij, ki so zelo ohlapno pomislile na vse skupaj,« uvodoma pojasni Bojana Pleterski, direktorica Info hiše in strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov (DPO/POVOP), ki že več let opravlja funkcijo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov z začetkom v sistemu velike trgovinske verige.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Info hiša d.o.o.