Ali varčujete? To je ena od najbolj priljubljenih oblik varčevanja

Varčevalni načrt je ena od najbolj priljubljenih in zanesljivih oblik varčevanja. Z njim vnaprej določite, kako visok znesek lahko vsak mesec privarčujete, in to vsoto vsak mesec vplačate v sklade. Sami določite tudi dobo varčevanja. Če se vam v življenju pojavijo nepričakovane težave, lahko vplačevanje začasno prekinete. Tako z varčevalnim načrtom sami narekujete tempo varčevanja in doseganja začrtanih finančnih ciljev.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine so Triglav Skladi