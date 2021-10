Ali vam poslovni partner laže?

AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, zagotavlja vpogled v kopico javno objavljenih podatkov in orodij, ki so nepogrešljiva za obvladovanje tveganj, saj v vsakem trenutku zagotavljajo aktualno celostno sliko o podjetju. Hiter in enostaven vpogled v poslovanje in obveščanje o spremembah pri poslovnih partnerjih omogoča Fi=Po Finančni pomočnik, avtomatiziran prevzem podatkov v lastne informacijske sisteme pa spletni servis proFi=Po.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je AJPES