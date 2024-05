Da bo prodaja podjetja Panvita tujcem – vključena so tudi najeta državna kmetijska zemljišča – dvignila precej prahu, ki se ne bo kmalu polegel, je bilo razvidno tudi iz reakcije politike. Prejšnji teden je parlamentarni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagal pristojnemu kmetijskemu ministrstvu, naj preveri možnost zakonodajnih sprememb pri samodejnem podaljševanju zakupa državnih kmetijskih zemljišč. Še bolj temeljito je ta teden problematiko obdelala komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (naprej: komisija), kjer smo slišali prenekatero misel brez polit...