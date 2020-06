Ali odpovedati počitnice na Hrvaškem? Janša in Plenković pravita takole ...

Na družbenih omrežjih so se pojavili zapisi, ki pravijo, da so nekateri že odpovedali počitnice na Hrvaškem iz strahu, da bi se kmalu uvedla karantena za tiste, ki bi se od tam vrnili. Vladni govorecje sinoči v Odmevih potrdil, da bo Hrvaška umaknjena z zelenega seznama varnih držav, saj ima v tem trenutku že več kot deset okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh, kar pa ne pomeni, da bo za ljudi, ki bodo prišli iz Hrvaške, veljala karantena, saj je, kot pravi Kacin, Hrvaška članica EU.V ponedeljek popoldne sta se po telefonu slišala tudi premierja Slovenije in Hrvaškein, ki je na twitterju zapisal, da poskušata skupaj najti ravnovesje med varovanjem zdravja in gospodarskimi aktivnostmi, še posebej turizmom. Plenković je nato še v večernem predvolilnem soočenju dejal, da sta se z Janšo dogovorila, da Slovenija ne bo zaprla meje s Hrvaško. »Premier Janša in jaz sva več kot podrobno razpravljala o vseh podrobnostih. Ne bo nobenega zapiranja meje na strani Slovenije«, je dejal Plenković.Kljub opozorilom vladne infektologinje, da bi bilo treba v nekaj dneh razmisliti, da se meja s Hrvaško za slovenske turiste zapre zaradi naraščajočega števila okuženih, pa se je politika za zdaj odločila drugače.Kacin je dejal, da s tem, ko se bo Hrvaška uvrstila na rumeni seznam, ne bo odsvetoval poti na Hrvaško, a to pomeni predvsem poziv k dodatni previdnosti vsakomur, ki se odloča, da bo tja odšel ali je že tam – torej nošenje zaščitnih mask v javnih zaprtih prostorih, ohranjanje fizične razdalje in izogibanje množici ljudi.