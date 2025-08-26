SPORNI POSNETEK

Ali novih helikopterjev ne bo? Poklukar ustavil podpis pogodbe, krivo je to

Iz posnetka izhaja, da so policisti bolj naklonjeni Leonardu, saj bi uporaba Airbusovih helikopterjev pomenila dodatna in dražja usposabljanja.
Fotografija: Boštjan Poklukar. FOTO: Blaž Samec
Boštjan Poklukar. FOTO: Blaž Samec

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je odredil izredno notranjo revizijo postopka nakupa helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP). Dokler revizija ne bo končana, bodo počakali s podpisom pogodbe za helikopterje proizvajalca Leonardo. Hkrati je v. d. generalnega direktorja policije Damjan Petrič sprožil še notranjevarnostni postopek, poroča STA.

Poklukar vztraja, da je bil postopek javnega naročila za helikopterje izpeljan zakonito

Posnetek razkril razpravo o Leonardu in Airbusu

Razlog za ukrep sta posnetek in poročanje Televizije Slovenija, ki je objavila pogovor z januarskega sestanka na Brniku. Tam so se sestali predstavniki ministrstva za zdravje, policijske letalske enote in zdravniško-reševalnih ekip. Na posnetku so razpravljali, da se na razpis lahko prijavita le Leonardo in Airbus, govorili pa so tudi o prednostih in slabostih obeh tipov.

Iz posnetka izhaja, da so policisti bolj naklonjeni Leonardu, saj bi uporaba Airbusovih helikopterjev pomenila dodatna in dražja usposabljanja, medtem ko z Leonardovimi že letijo. Poklukar zanika, da bi šlo za favoriziranje: »Na posnetku ni zaznati preferiranja, govorili so o prednostih in slabostih obeh tipov. To ni nezakonito.«

Policija: šlo je za strokovni sestanek

Na policiji so pojasnili, da je bil sestanek 28. januarja namenjen organizaciji operativnega delovanja HNMP, raziskavi trga, spremembam pri usposabljanjih ter razpravi o potrebni opremi in bazah. Udeleženi policisti so se, kot pravijo, pogovarjali izključno o strokovnih razlikah med helikopterji.

Petrič je ob tem poudaril, da je zaskrbljujoče, da posnetki iz policijske enote prihajajo v javnost, in to iztrgani iz konteksta.

Reševalci opozarjajo na slabosti sistema

Minister Poklukar je v izjavi izrazil očitke o poskusu privatizacije helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP), ko je komentiral, zakaj so posnetki januarskega sestanka prišli v javnost prav zdaj. Povedal je, da po njegovem mnenju gre za »še zadnji napor, da se HNMP v Sloveniji privatizira«.

Reševalci so te očitke zavrnili. Vztrajajo, da HNMP ostane javna služba znotraj sistema nujne medicinske pomoči, a opozarjajo, da izbrani helikopterji niso optimalni za sodobno strokovno delo in ne bodo namenjeni zgolj medicinski pomoči, temveč tudi drugim nalogam: »Odgovornost za posledice je na strani odločevalcev, ki z odlašanjem in ignoriranjem stroke ogrožajo razvoj celotnega sistema,« opozarjajo.

Znano je, kdaj bo Slovenija dobila dva nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč

policija posnetek helikopter Slovenija nujna medicinska pomoč Boštjan Poklukar reševanje nakup HNMP

