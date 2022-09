Ali nas morajo skrbeti poškodbe plinovodov Severni tok in nas bo zato zeblo? Imamo odgovor

V ponedeljek sta plinovoda Severni tok, ki vodita iz Rusije v Evropo, prizadeli dve detonaciji, do srede je iz plinovoda odteklo že polovico plina. O tem smo poročali tukaj. Včeraj pa so potrdili še četrto poškodbo na plinovodu. Plin zdaj uhaja na dveh lokacijah na švedski strani in dveh na danski. Več o tem tukaj.

Po izračunih agencije se bosta ob nespremenjenih razmerah plinovoda izpraznila do nedelje, pri čemer pa bo v ozračje ušla velika količina toplogrednih plinov.

Ob že tako oteženi dobavi plina za potrebe Slovenije smo se z vprašanjem, ali nas morajo sabotaže na plinovodih Severni tok skrbeti, obrnili na družbo Geoplin. Zanimalo nas je, ali bomo pomanjkanje plina čutili tudi v Sloveniji in ali nas bo pozimi zato zeblo.

Severni tok 2 je na danski strani poškodovan na dveh mestih. FOTO: Danish Defence Command, Via Reuters

Iz Geoplina so nam pojasnili, da so redukcije dobave plina iz Rusije prisotne že nekaj časa, kar pomeni, da dobavljene količine plina ne ustrezajo naročenim količinam pri Gazpromu. Iz družbe pa obenem pomirjajo: »Dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije v Slovenijo niso odvisne samo od Severnega toka 1, temveč plin k nam priteka tudi po drugih poteh. Družba Geoplin kljub redukcijam svojim odjemalcem zagotavlja nemoteno dobavo zemeljskega plina iz razpršenih virov in poti ter tako omogoča njihovo delovanje.«

V Geoplinu obljubljajo, da se zaradi nastalih geopolitičnih razmer intenzivno posvečajo nadaljnji diverzifikaciji dobavnih poti zemeljskega plina, zato naj nas oskrba s plinom ne skrbi.