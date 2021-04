Ali morate pred dopustovanjem testirati tudi otroke?

Testiranje tudi na smučiščih, a ne za mlajše od 12 let

Slovenijo je le razveselila vest o odpiranju gostinskih in nastanitvenih dejavnosti pod določenimi pogoji pred prihajajočimi prvomajskimi prazniki V nastanitvenih obratih bo znova mogoče unovčiti turistične bone , toda v turističnih sobah ali apartmajih boste lahko bivali le, če ste covid 19 že preboleli (in imate za to ustrezno potrdilo), če ste se cepili ali pa imate negativen test, ki ni starejši od 48 ur.Kot je na današnji novinarski konferenci poudarilz gospodarskega ministrstva, ti pogoji medtem ne veljajo za goste, ki še niso dopolnili 15 let in v nastanitvenem obratu bivajo s starši ali skrbniki. Nastanitveni obrati lahko gostom ponujajo tudi storitve za dobro počutje (tudi bazene), a le za goste.Med prvomajskimi počitnicami pa bodo še vedno obratovala tudi nekatera slovenska smučišča. Skladno z vladnim odlokom morajo tudi smučarji pred uporabo žičniških naprav in prog opraviti testiranje s hitrimi testi, in sicer na vstopni točki na smučišče. Če upravljavec naprav navedenega pogoja iz objektivnih razlogov ne more izpolniti, bo uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni. Otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev se ni treba testirati.Zajc je sicer ob rahljanju ukrepov opozoril na nujnost spoštovanja vseh higienskih ukrepov, saj se bodo po njegovem epidemiološke razmere le na ta način lahko izboljšale.