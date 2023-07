Ali mi mora turistična agencija vrniti denar, če na potovanju pride do izrednih ali nevarnih razmer?

Na vrhuncu poletne turistične sezone se letos ukvarjamo z mnogimi neprijetnostmi, na katere pravzaprav nimamo vpliva. Narava je mnogim dopustnikom letos pošteno zagrenila dopust in ni malo takšnih, ki so se morali turisti na počitniški destinaciji ukvarjati s posledicami naravnih katastrof in izrednih razmer.

Pa veste, kakšne so vaše potrošniške pravice, če ste svoje potovanje rezervirali pri turistični agenciji? Zveza potrošnikov Slovenije razkriva, kaj storiti in kako ravnati v določenih primerih.

Če se na destinaciji ali v njeni neposredni bližini zgodijo neizogibne in izredne okoliščine in se potovanje še ni začelo, lahko naročnik odstopi od pogodbe, če je bilo rezervirano paketno potovanje. Potnik lahko odstopi od pogodbe o paketnem potovanju še pred začetkom turističnega paketa brez plačila odškodnine. V te okoliščine sodijo naravne nesreče, kot so poplave, požari ali izredne vremenske razmere. Dokazno breme o izrednih okoliščinah nosi potnik.

Med destinacije, ki upravičujejo brezplačno odpoved potovanja, so tudi jugovzhod Rodosa, območje Krfa in Evie, za katera je Ministrstvo RS za zunanje zadeve izdalo uradno »potovalno opozorilo«. ZPS ob tem pojasnjuje, da je uradno opozorilo ministrstva »jasen pokazatelj nevarnosti in v vsakem primeru upravičuje brezplačno odpoved potovanja. Vsekakor potrošnikom svetujemo, naj redno spremljajo obvestila ministrstva.«

Na ZPS ob tem še dodajajo, da mora v primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja najpozneje pa v 14 dneh po odstopu od pogodbe vrniti potrošniku vsa opravljena plačila.

Veste, kdaj lahko zahtevate odškodnino in kdaj ne?

Kakšne pa so vaše pravice, če ste že na lokaciji, na kateri je prišlo do izrednih in nevarnih razmer? Na ZPS odgovarjajo tako: »Če so potniki že na destinaciji in zaradi požarov ali drugih izrednih vremenskih razmer pomembnega dela potovalnih storitev ni mogoče zagotoviti v skladu s pogodbo, mora organizator potovanja brez plačila dodatnih stroškov potniku ponuditi alternativne možnosti za nadaljevanje potovanja oz. dopusta, ki so po možnosti enake ali boljše kakovosti od dogovorjenih. V primeru izgube kakovosti ima potnik pravico do znižanja cene. Potnik lahko predlagane alternativne aranžmaje zavrne le, če ti niso primerljivi s storitvami, dogovorjenimi v pogodbi o paketnem potovanju, ali če znižanje cene ni ustrezno (izjema so primeri neposredne življenjske ogroženosti potnikov zaradi izrednih razmer).«

Če pa pride do bistvenih neskladnosti pri izvedbi turističnega paketa, ki jih organizator ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi potnik, pa lahko potnik brez plačila odškodnine odstopi od pogodbe o turističnem paketu in zahteva znižanje cene. A pozor! Potnik ne more zahtevati odškodnine, če je neskladnost posledica neizogibnih in izrednih okoliščin – ob tem navedejo preprečitev uporabe plaže zaradi gozdnih požarov.

Ob tem dodajo še sledeče pomembne informacije: