Ali me lahko kaznujejo zaradi nenošenja obrazne maske?

»Izpolnili bodo pogoje za podajanje ovadb zaradi storitve kaznivega dejanja in za vlaganje odškodninskih tožb«

​Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Poročali smo, da je Višje sodišče v Kopru odločilo v prid osebe, ki ni nosila obrazne maske in je bila za to kaznovana . Ustavni pravnikje odločitev pospremil z besedami: »Vsi, ki ste bili s tega naslova (nenošenje obrazne maske) kaznovani/oglobljeni, lahko (tudi to trobim že ves čas) zahtevate od države vračilo plačane globe, ker ste plačali nekaj, česar niste bili dolžni plačati, tega pa pravno niste vedeli – to pravno veste zdaj. Globe s tega naslova (zaradi nenošenja maske) so nične, ker to ni prekršek!« Kasneje je dodal, da vlada svojo napako lahko popravi in da maske spet postanejo obvezne A v zdravstvenem inšpektoratu (ZIRS), ki ga vodi, se s Terškom ne strinjajo in bodo kljub takšni odločitvi sodišča še naprej kaznovali ljudi, ki ne bodo nosili mask. »V primeru sodbe Višjega sodišča v Kopru gre za odločitev v konkretnem primeru, ki ima pravno zavezujoče posledice samo za ta primer. Ne glede na izrečeno sodbo ostajajo odloki Vlade Republike Slovenije, s katerimi so določeni ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid 19, med katere sodi tudi obvezno nošenje zaščitne maske, veljavni.« Dodajajo, da so zdravstveni inšpektorji skladno z določbami zakona o inšpekcijskem nadzoru in zakona o zdravstveni inšpekciji dolžni opravljati inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področje nalezljivih bolezni.Kaj na to odgovarja Teršek? »S tem bodo ne le ravnali sramotno in zavržno, ampak bodo tudi zavestno in premišljeno kršili veljavno pravo, ker je sodba višjega sodišča veljavno pravo. S tem bodo zavestno in premišljeno prekoračili svoja pooblastila in ravnali nezakonito in protiustavno. S tem bodo izpolnili pogoje za podajanje ovadb zaradi storitve kaznivega dejanja in za vlaganje odškodninskih tožb.«