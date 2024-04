Ali je vladni odlok za delo zdravnikov legalen? Odločili bodo danes

Ustavno sodišče bo na današnji seji med drugim obravnavalo pobudo Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides za oceno ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke, je razvidno iz predloga dnevnega reda seje sodišča. Fides je ob tem predlagal tudi začasno zadržanje odloka.

Vlada je konec februarja sprejela odlok, s katerim je določila in hkrati razširila seznam zdravniških storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke. Med storitvami, ki jih morajo po odloku opravljati zdravniki, so med drugim storitve za ranljive skupine - invalide, osebe s posebnimi potrebami, paliativne bolnike, vojne veterane, žrtve vojnega nasilja ter psihiatrične bolnike, ki jim je odvzeta ali omejena svoboda gibanja.

Zdravniki morajo kljub stavki oskrbeti ranljive skupine - invalide, osebe s posebnimi potrebami, paliativne bolnike, vojne veterane... FOTO: Voranc Vogel

Zdravniki morajo po odloku opravljati tudi zdravstvene storitve, na katere so pacienti napoteni s stopnjo nujnosti zelo hitro, izdajati zdravniška potrdila in bolniške liste, napotovati bolnike na nadaljnje zdravljenje in zagotavljati informacije o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter druge storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj.

Odlok naj ne bi bil zakonit

Fides je nato v začetku marca na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke s predlogom za njegovo zadržanje. Ocenjujejo namreč, da je odlok nezakonit in neustaven, saj da posega v ustavno in zakonsko urejeno pravico do stavke.

V zdravniškem sindikatu pričakujejo, da bo ustavno sodišče zadevo obravnavalo prednostno in da bo do dokončne odločitve ustavilo izvajanje odloka. Poudarili so, da odlok ne more predstavljati pravne podlage, na kateri bi lahko vlada določala obseg zdravniških storitev, ki sodijo v minimum delovnega procesa, »saj je ta zelo jasno in konkretno določen v zakonu«.