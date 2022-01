Ali covid že postaja bolezen, s katero lahko živimo? To pravijo na NIJZ

S širjenjem koronavirusne različice omikron se covid-19 spreminja v endemično bolezen, s katero lahko človeštvo živi, čeprav za zdaj ostaja pandemična, je pred dnevi sporočila Evropska agencija za zdravila (Ema). Prav tako je izrazila dvome o četrtem cepljenju za širšo populacijo, češ da ponavljajoči se poživitveni odmerki niso vzdržna strategija.

Svoje mnenje o tem je na kratko povzela predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović: »Če gre za endemijo, je bolezen stalno prisotna in se ne pojavlja v izrazitih valovih povečane incidence, ki so značilni za epidemijo. Vprašanje, če bo res potrebno cepljenje na 6 mesecev, to bo pokazal deloma čas, deloma pa razvoj cepiv.«

Vprašanje, ali je imunost na dovolj visoki ravni

Bolj obširno so na naša vprašanja o endemičnosti, glede na trenutno stanje okužb z omikronom v Sloveniji, odgovorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). »Endemičnost ne pomeni, da je breme ali nevarnost virusa zmanjšana. Pomeni, da je virus stabilno prisoten na določenem geografskem območju. Ne glede na endemičnost je pravo vprašanje ali imunost (prebolevnost-cepljenje) prebivalstva dosega raven, da je covid-19 obvladljiv s strani zdravstvenega sistema,« so pojasnili.

NIJZ bo v naslednjih tednih pozorno spremljal podatke o pomenu omikrona ter o tem, kako bo to veliko število okužb vplivalo na hospitalizacije. Ti bodo osrednji kazalec pri prilagajanju ukrepov. »Pričakujemo, da v kratkem dnevne covid številke in 'rekordi' ne bodo več imeli osrednje vloge. Posebna pozornost je namenjena bolnišnicam. V kolikor bo omikron ubral pot, ki si jo vsi želimo (hiter porast, hiter padec, pritisk na bolnice vzdržen), bo v februarju nujno razpravljati in prilagoditi ukrepe (npr. karantene) spopadanja z virusom. V tem kontekstu bi lahko govorili o endemičnosti, čeprav dejansko temu ni tako in je situacija precej dinamična,« pravijo na NIJZ.

Cepljenje na letni ravni

Cepljenje bo imelo še naprej osrednjo vlogo zaščite pred resnim potekom okužbe oz. hujšimi zapleti bolezni covid-19. »Po vsej verjetnosti lahko pričakujemo, da bo v prihodnje z namenom zagotavljanja dolgotrajne zaščite pred hudim potekom bolezni potrebno redno (letno) cepljenje najbolj ogroženih skupin, podobno kot pri cepljenju proti gripi. Obenem pa bi moralo biti redno cepljenje priporočljivo tudi za ostale skupine prebivalstva,« pa so zapisali o nadaljevanju cepljenja proti covidu.