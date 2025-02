Čakalne vrste v zdravstvu kmalu krajše? Vlada odobrila 31,6 milijona evrov vreden paket

Vlada je sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2025, s katero sta UKC Ljubljana in UKC Maribor prejela dodatnih 31,6 milijona evrov. Kot je pojasnila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, gre za sredstva, namenjena zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva in obravnavi zahtevnejših bolnikov iz vse Slovenije. »Sta končna izvajalca neprekinjenega zdravstvenega varstva, ki morata sprejemati bolnike v vseh zdravstvenih dejavnostih,« je poudarila ministrica.

Dodala je, da klinična centra delujeta tudi na področjih, kjer je bolnikov malo, kar povečuje stroške delovanja. Ukrep je bil sprejet na predlog obeh ustanov in usklajen z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Širitve programov in spremembe financiranja

Skupni obseg dodatnih sredstev v uredbi za leto 2025 znaša 91,4 milijona evrov. Od tega je 55,4 milijona evrov namenjenih boljšemu vrednotenju in širitvi programov, 36 milijonov evrov pa za nerealizirane širitve iz preteklih let.

Ministrica za zdravje, Valentina Prevolnik Rupel. FOTO: Črt Piksi

Spremembe vključujejo tudi prilagoditve pri financiranju patronažnega zdravstvenega varstva, saj bodo izvajalci lahko prejeli plačilo preseženega programa do 120 odstotkov pogodbene vrednosti, če bodo izvedli vsaj pet odstotkov preventivnih obravnav. Prav tako so določili financiranje presejalnih programov za novorojenčke, ki vključujejo testiranje na spinalno mišično atrofijo, težke prirojene okvare imunosti, cistično fibrozo in kongenitalno adrenalno hiperplazijo.

Na področju paliativne oskrbe so natančneje opredelili vsebino obravnave in prilagodili sestavo timov, zagotovili pa so tudi dodatnih 1,4 milijona evrov za cepiva, vključno s cepivom proti ošpicam, rdečkam, mumpsu, noricam, opičjim kozam in klopnemu meningoencefalitisu.

Dodatna sredstva za preventivne programe in zdravilišča

Za pilotni projekt vključitve žensk, starih med 45 in 49 let, v državni presejalni program za raka dojk Dora so zagotovili 200.000 evrov. Prav tako so dodatna sredstva namenili slovenskemu registru bolezni srca in ožilja (EuroHEART) ter izboljšanju vrednotenja zdravstvenih programov.

Mavčarna na urgentnem bloku Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. FOTO: Jure Eržen/delo

Spremembe so uvedli tudi pri napotitvah v program farmacevtskega svetovanja. Po novem bodo v program lahko vključene tudi osebe z boleznimi, ki se slabo odzivajo na zdravljenje, ali tiste, ki bodo začele jemati zdravila z možnimi nevarnimi interakcijami.

Zdraviliščem so namenili dodatnih 0,8 milijona evrov za pokrivanje stroškov zahtevnejših zdraviliških zdravljenj. Ministrica Prevolnik Rupel je poudarila, da želijo uredbo čim prej implementirati, saj je ključna za izvajalce zdravstvenega varstva. Napovedala je tudi nadaljnje spremembe, prve že v kratkem.

