Ali bo Slovenija izstopila iz EU in Nata? Kaloh in Šiško pozivata točno k temu

Slovenija bi lahko v prihodnjih mesecih dobila vročo politično razpravo o članstvu v EU in Natu. Nepovezani poslanec in predsednik stranke Suvereni Dejan Kaloh ter predsednik stranke Zedinjena Slovenija Andrej Šiško sta namreč predstavila politično akcijo SLOEXIT, s katero predlagata izstop iz Evropske unije, obenem pa odpirata tudi razpravo o izstopu iz Nata.

Kaloh je ob predstavitvi akcije dejal, da je glavni razlog za pobudo pakt o migracijah, ki bo začel veljati prihodnje leto. »Slovenija se ne sme ukloniti mehanizmu, ki pomeni trajen pritisk na naš socialni sistem in varnost,« je opozoril.

Med razlogi je naštel še finančno plat: »Slovenski davkoplačevalci delajo za Bruselj, doma pa imamo premalo denarja za zdravstvo, šolstvo, pokojnine in mlade družine.« Kritičen je bil tudi do sankcij in vojaških izdatkov, ki jih po njegovem EU in Nato vsiljujeta državam članicam: »Silijo nas v podporo tujih vojn in dvig oboroževalnih izdatkov.«

V stranki Suvereni zato podpirajo ustanovitev obrambne družbe Dovos, ki bi razvijala domačo industrijo in odpirala delovna mesta. O ustanovitvi družbe smo že poročali, več o njej lahko preberete tukaj.

Kaj o izstopu iz Nata meni slovenski ekonomist in priznani strokovnjak Matej Lahovnik, smo pisali tukaj. Na kratko: »To bi bil strel v lastno koleno,« je julija dejal za Slovenske novice. Z njim se je strinjal tudi obramboslovec Klemen Grošelj, ki meni, da »zrela politika s takim predlogom sploh ne bi prišla v javnost«.

Šiško: »Neustavni pozivi k družbi brez vojske«

Predsednik Zedinjene Slovenije Andrej Šiško je med razlogi za izstop omenil tudi naraščajoč delež priseljencev v Sloveniji in pozive k razorožitvi. »Takšni pozivi, ki jih zagovarjajo Svoboda, SD, Levica in nekatere nevladne organizacije, so neustavni, saj nam jemljejo pravico do obrambe domovine,« je bil oster.

Stranki sta ob tem napovedali oblikovanje nacionalnega bloka – skupne liste za prihodnje državnozborske volitve. K sodelovanju bosta povabili vse, ki se zavzemajo za »domoljubno politiko« in izstop iz EU ter Nata.

Slovenija je sicer o članstvu v EU in Natu odločala marca 2003, ko je za vstop v EU glasovalo kar 89,64 odstotka, za vstop v Nato pa 66,08 odstotka volivcev.