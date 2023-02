Ali Anže Logar ustanavlja novo stranko? Janez Janša odgovarja ...

Janez Janša je v 24ur zvečer dejal, da smo po kitajskem koledarju v letu zajca in da bo po slovenskem to leto zajca na ražnju. Med drugim je odgovoril na vprašanje voditelja Uroša Slaka, ali drži, da je skrivni načrt oziroma bi bila zmagovalna formula, da bi desna opcija dobila večino v parlamentu in SDS s tem oblikovala novo vlado ta, da Logar ustanovi svojo stranko?

»Vse opcije so odprte. O taktičnih in strateških pogovorih, ki potekajo v okviru analiz , ki jih delamo v SDS, ne razpravljamo v televizijskih studiih,« je bil skrivnosten Janša.

»Zdaj se pečejo na ognju«

»Vsaka vlada se sooča s protesti in naloga vsake vlade je, da zavaruje nedolžne, red in mir. Zdaj so se kriteriji spustili, ko so protestirali poklicni gasilci, ulica naenkrat ni bila več mesto za izražanje demokratičnih mnenj. Zdaj se pečejo na ognju, ki so ga sami zakurili. Vrtijo se na ražnju, ki so ga sami postavili. Videl sem zajca, ki se vrti na ražnju, nisem pa še videl zajca, ki bi sam zakuril ogenj, na katerem se peče. To se zdaj dogaja Golobovi vladi,« je dejal Janša v 24ur.

Pravi, da prihaja čas plačila. Kot odgovarja Janša, prihaja leto bumerangov in zarečenega kruha. »Ob tem, ko se je z ulico rušilo prejšnjo vlado v zelo težkih razmerah, se je delilo tudi bombastične obljube. Vladna koalicija se dejansko peče na ognju nekega porušenja reda in bombastičnih obljub, med drugim tudi javnega sektorja, ki so mu obljubljali vse živo.«