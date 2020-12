Srhljivka v Ljubljani: našli štiri nezavestne osebe

V torek ob 15.58 so v Krimski ulici v Ljubljani v stanovanju našli štiri nezavestne osebe. Uprava za zaščito in reševanje piše, da je skozi kuhinjsko napo uhajal plin. Posredovali so reševalci NMP Ljubljana in gasilci GB Ljubljana. Gasilci so z eksplozimetrom izmerili prisotnost plinov, zaprli dovod plina in nadtlačno prezračili stanovanje. Iz PU Ljubljana so novico potrdili in