Aleš Hojs se bo moral zagovarjati. Če ne bo prepričljiv ...

Stranke Levica, SD in SAB so skupaj z nepovezanimi poslanci danes vložile interpelacijo zoper ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Državnemu zboru predlagajo, da ga razrešijo, ministru pa očitajo:

– odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi,

– odgovornost za prekomerno uporabo represivnih sredstev in policijsko nasilje na protestih v Ljubljani,

– protiustavno omejevanje človekovih pravic z aktivacijo 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije,

– nezakonito politizacijo in militarizacijo policije,

– ponižujoč, ignorantski in nestrokoven odnos do splošne javnosti, protestnikov, zaposlenih v policiji, predstavnikov sindikatov, informacijske pooblaščenke, varuha človekovih pravic in strokovne javnosti, ki na kakršen koli način opozarjajo na protiustavno in nezakonito ravnanje ministra,

– nezakonito zaposlovanje v policiji, grožnje z odpovedjo delovnega razmerja predstavnikom sindikatov in zaposlenim v policiji, ki opozarjajo na nepravilnosti,

– sum storitve kaznivega dejanja oziroma opustitve dolžnega ravnanja z neprijavo kaznivega dejanja ministra Vizjaka, s katerim je bil seznanjen.

Opominjajo še, da je minister Hojs nepreklicno odstopil s funkcije že pred 15 meseci.

Za uspeh potrebujejo 46 glasov

Interpelacija uspe le, če jo v državnem zboru podpre 46 poslancev. To pomeni, če pogledamo primer ministra za kulturo Vaska Simonitija, naslednje: glas za pri interpelaciji zoper njega je dalo 43 poslancev, 40 jih je bilo proti, a je kljub temu ostal minister, saj bi za uspešno interpelacijo morali zbrati 46 glasov za.

Interpelacije so v trenutnem mandatu do zdaj poleg Simonitija prestali še Simona Kustec, Janez Cigler Kralj, Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek. Drugič je poleg Hojsa interpelirana tudi ministrica Kustec, poleg nje pa bo priložnost, da se zagovarja, dobil še interpelirani minister za pravosodje Marjan Dikaučič.