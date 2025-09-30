Aleš Hojs burno začel torkovo jutro: »Ura 6.06 …. Policija na mojem domu ….hišna preiskava …. «

Bivši notranji minister v Janševi vladi in vodja ljubljanskega mestnega odbora stranke SDS, Aleš Hojs, je torkovo jutro začel na prav poseben način. Tako je navsezgodaj na omrežju X objavil: »Ura 6.06 …. Policija na mojem domu ….hišna preiskava …. Volitve so blizu«.

Aleš Hojs je dvakratni slovenski minister. V 10. vladi Republike Slovenije je kot član Nove Slovenije vodil resor za obrambo, v 14. vladi Republike Slovenije je kot član Slovenske demokratske stranke opravljal funkcijo ministra za notranje zadeve.

Poslanec Reberšek: »Svoboda deluje pod geslom: “Pridemo tudi na dom.”«

Kaj se dogaja, preverjamo na policiji. Obrnili smo se tudi na stranko SDS.

Se je pa s komentarjem glede hišne preiskave že oglasil poslanec SDS Zvone Černač: »Gibanje Svoboda=avtokracija= diktatura.«

Tudi Hojsev šef, predsednik SDS Janez Janša je dodal svoj pogled glede obiska policistov pri Alešu Hojsu: »Nesposobnost, laž, represija - vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno.«

Poslanec NSi Aleksander Reberšek pa je dodal tole: »Svoboda deluje pod geslom: “Pridemo tudi na dom.” Do volitev se bodo oglasili pri vseh. Ampak jim niti to ne bo pomagalo«.

