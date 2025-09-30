Aleš Hojs burno začel torkovo jutro: »Ura 6.06 …. Policija na mojem domu ….hišna preiskava …. «

Galerija
Bivši notranji minister v Janševi vladi in vodja ljubljanskega mestnega odbora stranke SDS, Aleš Hojs, je torkovo jutro začel na prav poseben način. Tako je navsezgodaj na omrežju X objavil: »Ura 6.06 …. Policija na mojem domu ….hišna preiskava …. Volitve so blizu«.
Aleš Hojs je dvakratni slovenski minister. V 10. vladi Republike Slovenije je kot član Nove Slovenije vodil resor za obrambo, v 14. vladi Republike Slovenije je kot član Slovenske demokratske stranke opravljal funkcijo ministra za notranje zadeve.
Kaj se dogaja, preverjamo na policiji. Obrnili smo se tudi na stranko SDS.
Se je pa s komentarjem glede hišne preiskave že oglasil poslanec SDS Zvone Černač: »Gibanje Svoboda=avtokracija= diktatura.«
Tudi Hojsev šef, predsednik SDS Janez Janša je dodal svoj pogled glede obiska policistov pri Alešu Hojsu: »Nesposobnost, laž, represija - vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno.«
Poslanec NSi Aleksander Reberšek pa je dodal tole: »Svoboda deluje pod geslom: “Pridemo tudi na dom.” Do volitev se bodo oglasili pri vseh. Ampak jim niti to ne bo pomagalo«.
