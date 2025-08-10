Najprej organiziral dobrodelni pohod, potem delil izkušnjo z lokalno policijo v Postojni

Trener fitnesa Aleš Finžgar je letos organiziral 3. dobrodelni pohod za otroke na Sveti Lovrenc. Sam se je 1. junija v dobrodelne namene kar 12-krat odpravil na Lovrenc, akcijo pa so Slovenci in Slovenke tudi množično podprli z vzponom. Odziv je bil izjemen.

Dogodek je pritegnil več ljudi, saj je marsikdo želel prispevati denar za letovanje otrok na morju. A je kot organizator storil napako, ki jo je priznal. Ni dobil opomina, temveč globo v višini 420 evrov. Finžgar dogodka ni prijavil policiji, iskreno je povedal, da ni pričakoval tako velikega odziva.

Cerkev je v osnovi gotska, v naslednjih stoletjih so jo predelali v baročnem stilu, FOTO: Janez Mihovec

Na družbenem omrežju Facebook je Finžgar delil izkušnjo z lokalno policijo v Postojni.

»Pred nekaj meseci sem z najboljšimi nameni organiziral pohod na hrib Sv. Lovrenc. Namen je bil povsem humanitaren – vsa zbrana sredstva smo namenili otrokom iz Postojne, katerih družine si žal ne morejo privoščiti, da bi jih odpeljale na morje.

Dogodka nisem prijavil. To je bila moja napaka – priznam. Nisem pričakoval tako lepega odziva ljudi in tako številčne udeležbe. Ko me je policija kontaktirala, sem jim vse pojasnil in priznal odgovornost. Kljub temu pa sem bil deležen denarne kazni.

Ne govorimo o kakšnem velikem prekršku, ne govorimo o nevarnem dogodku – govorimo o dobrodelni akciji, ki je otrokom prinesla nasmeh na obraz. Vem, pravila so pravila. A včasih bi morala imeti tudi človeški obraz. Zato želim, da vsi veste, s kakšnim odnosom do ljudi – in do humanitarnih dejanj – se lahko srečamo v našem mestu. Drugo leto bom seveda vse uredil po pravilih in upam, da bomo skupaj naredili še lepši, večji in uspešnejši dogodek. A grenak priokus ostaja. Vas Bodyshock/Aleš.«

Sledilci so se odzvali s številnimi komentarji

Pod objavo se je usul plaz komentarjev. Objavljamo le nekaj izmed njih.

»Aleš, pravzaprav tudi od vseh nas, ki smo bili tako ali drugače del dogodka, ni pomislil na prijavo dogodka. Si delimo odgovornost. Sicer pa človek ostane brez besed. Seveda je prav opomniti na pomanjkljivosti in črko zakona, a obstaja prostor med opominom in kaznijo. Nekateri se polnijo z dobrimi dejanji, drugi morda z močjo, tretji z nečim drugim ... Ostani pri prvem«.

»Aleš tvoja srčnost in trud sta vredna občudovanja! Zgleda, da birokracija včasih prehiti človečnost, in dobrodelnost Ne dovoli, da te to ustavi.«

»Ravno v petek smo na morje odpeljali še drugo skupino otrok! Ves čas sem razmišljala o tem!? A res ne bi bilo to vredno le enega opozorila/opomina? Pa ne bi tega napisala, če bi vse ostalo v državi 'štimalo' in bi bili vsi za svoje napake kaznovani. Pa niso. Še zdaleč ne!«

»To je odraz današnje družbe, katera je začela izgubljati občutek za sočloveka, empatijo in sočutje. Te občutke pa je nadomestila z aroganco, egoizmom in hudobijo. Hvala bogu nismo vsi taki. Še veliko nas je, ki verjamemo, da je lepo nekomu pomagati, kateri živi v pomanjkanju ali je v težavah in to naredimo brez pričakovanj zato, ker so nas tako učili naši starši in ker tako tudi sami čutimo. Aleš, mi smo s teboj, nadaljuj naprej svoje poslanstvo, ker določeni žal ne bodo nikoli razumeli nasmeha in veselje teh otrok, kateri lahko prvič doživijo počitnice na morju, mi pa to razumemo.«

»Aleš Finžgar, naj te take situacije nikoli ne ustavijo, da bi še naprej bil tako srčen, če smo zbrali skupaj za toliko otročkov, bomo pa še za to kazen.«

Komentar policije

Za komentar smo prosili Policijsko upravo Koper.

»Policisti so pri svojem delu zaznali, da je bila 1. 6. 2025 izvedena javna prireditev (pohod) na Sv. Lovrenc. Ugotovili so, da organizator ni pridobil dovoljenja upravne enote, oziroma prireditev niti ni priglasil na pristojni policijski postaji. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da so v sklopu prireditve zbirali prostovoljne prispevke, za kar organizator prav tako ni imel dovoljenja upravne enote. Policisti PP Postojna so uvedli prekrškovni postopek in 28-letnemu organizatorju izrekli globo zaradi prekrška po 3. odstavku 38. člena Zakona o javnih zbiranjih (ker prireditev ni bila prijavljena – 420 evrov), za prekršek po 2. odstavku 17. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (zbiranje prostovoljnih prispevkov brez dovoljenja) pa so mu izrekli opomin. V kolikor se kršitelj z odločbo prekrškovnega organa ne strinja, lahko v zakonitem roku poda zahtevo za sodno varstvo,« je pojasnila Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Koper.