Alenka, ki odhaja umret v Švico, zadnje ure življenja preživela z znano Slovenko (FOTO)

Upokojena ravnateljica in učiteljica Alenka Čurin Janžekovič, ki živi z neozdravljivo boleznijo in hudimi bolečinami, si je lani le uredila papirje za evtanazijo v Švici. Zdaj je očitno prišel čas, ko se bo poslovila od teh neznosnih bolečin. Kot je napovedala pred štirinajstimi dnevi, ji bodo pomagali umreti konec februarja ali marca.

Očitno pa Alenka zadnje dneve ali ure življenja preživlja na prav poseben način. Njuno skupno fotografijo je namreč objavila Miša Molk, minuli prvi dan v tednu pa je označila za »nepozabni« ponedeljek. Odzvala se je namreč na Alenkino vabilo na dom, kjer so si privoščili gobovo juho, pogačo in penino. »Še par sočnih, cmokajočih poljubčkov na lica, nekaj tudi v vesolje, in zaželeli smo si srečno pot,« je zadnje trenutke s prijateljico opisala Molkova. Ob tem je poudarila, da njen obisk ni bil novinarski, saj se z Alenko poznata že več let.

Slovenijo pozvala k razmisleku o evtanaziji

Slovenija je Alenko spoznala prek odprtega pisma, ki ga je naslovila na zdravnike, javnost in odločevalce. Zaradi svoje bolezni, bolečine in upanja, da bi bila smrt dostojna za vse, se je izpostavila z željo po debati in razmisleku o evtanaziji. Leta 2021 je pri Založbi 5ka izdala še knjigo. Njene misli je ubesedila Petra Škarja, knjiga Sam bog naj jo bere pa opisuje pot od srečnega otroštva, samoizpolnitve v poklicu do srečanja Marjana, ljubečega odnosa s starši in na koncu spoznanja, da si zasluži smrt pod svojimi pogoji.