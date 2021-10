Alenka Bratušek: Zavoženih je ogromno stvari, zadolženi smo kot še nikoli

Glede na to, da je v SAB nedavno prestopilo pet lokalnih odborov in okoli 250 članov Desusa, ni čudno, da so, čeprav šele 51-letno, Štajerko Alenko Bratušek, predsednico SAB, okronali za prvo damo slovenskih upokojencev. Sama je oseba, ki stavi na preudarne korake, zato ohranja svojo nekdanjo bazo, obenem pa je hvaležen pristan številnega levosredinskega eksodusa. Ravnanje izvršilne oblasti obsoja, zato se s sodelavci in z osebami, s katerimi, kot pravi, deli vsaj najmanjši skupni imenovalec, že pripravlja na čas potem. Ko bo treba sanirati zavoženo. Naloga ne bo preprosta. Zabredli smo precej globoko.

Preberite intervju na Onaplus.si.