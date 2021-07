Alenka Bratušek: Prosim, da sprejmete moje opravičilo

»Tiste, ki ste jezni, da me ni bilo na glasovanju (op. p.: zakon o nalezljivih boleznih ali krajše ZNB), prosim, da sprejmete moje opravičilo in dejstvo, da tudi moj glas ne bi nič spremenil,« javnosti sporoča predsednica SAB. Dodala je, da je ta in naslednji teden načrtovano (že pred več kot pol leta) odsotna: »Zato me ni v državnem zboru in ne samo na tem glasovanju o ZNB, kot bi nekateri sedaj radi prikazali po raznih blogih in portalih.«V SAB sicer zagovarjajo stališče, da je cepljenje osebna odločitev posameznika in ne sme postati prisila.​Včeraj smo poročali o tem, dapravi, da nekatere članice EU že pripravljajo podlago za obvezno cepljenje proti novemu koronavirusu. Več o tem v članku Obvezno cepljenje proti covidu 19? »Nekatere članice EU že pripravljajo zakonsko podlago« . Na vprašanje, ali je med njimi tudi Slovenija, nam še ni odgovoril.