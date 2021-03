Aleksandra Pivec uresničuje svoje besede

Nekdanja predsednica DeSUS in kmetijska ministrica, ki je pred meseci zaradi razkola v do takrat koalicijski stranki zapustila njene vrste, bo uresničila napovedi glede ustanovitve nove stranke. Ustanovni kongres Gibanja Za ljudi je napovedan za soboto v Mariboru in bo potekal večinoma preko videokonference ter za zaprtimi vrati.Iz omenjenega gibanja so danes sporočili le to, da prihaja nova in drugačna politika. »Prihaja nova politična stranka, ki bo s pogumom, spoštovanjem, solidarnostjo in srčnim povezovanjem ljudi, iz vseh slovenskih dežel, skrbela za enakopraven razvoj celotne Slovenije,« so zapisali v vabilu medijem na popoldansko izjavo po ustanovnem kongresu.Pivčeva za zdaj za STA še ni želela komentirati podrobnosti glede načrtov in programa stranke, prav tako ne, kdo vse bo med 200 ustanovnimi člani, kolikor jih mora zagotoviti overjene podpise za novo politično stranko. V telefonskem pogovoru je obljubila nekaj pisnih pojasnil, ki pa jih doslej še ni posredovala.Med tistimi, ki se ji bodo pridružili pri ustanavljanju stranke, bo zagotovo nekaj tistih, ki so skupaj z njo zapustili DeSUS, najverjetnejeter donedavni podpredsedniciin