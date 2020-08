Aleksandra Pivec pod hudimi pritiski napoveduje umik iz Desusa

Pivčevi grozi ovadba

Kmetijska ministrica in predsednica stranke Desus Aleksandra Pivec nima miru. Po aferah in očitkih o zlorabi položaja in potem ko so ji hrbet obrnili poslanci, ji zdaj grozi še kazenska ovadba. V 24 ur so tako poročali, da ji nasprotniki očitajo, da je stranko Desus oškodovala za 20.000 evrov.



Člani pomurskega pokrajinskega odbora naj bi tako Pivčevo ovadili, ker naj bi marca letos mimo statuta stranke za 3300 evrov bruto zaposlila takrat generalno sekretarko Nino Stankovič, ki po statutu ne more biti zaposlena, ampak lahko dobi samo nagrado. Čez nekaj mesecev jo je odpustila in ji izplačala odpravnino v višini treh plač, na ta način pa naj bi stranko skupaj oškodovala za 20 tisočakov.





Pivec: Slovenija potrebuje sredinsko stranko

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zadnje dni avgusta skupaj s kmetijami in nosilci projektov organizira kampanjo, s katero želijo predstaviti dobre zgodbe, ki obstajajo tudi zaradi pomoči evropskih sredstev in prispevajo k pomenu lokalne pridelave hrane, ohranjanja podeželske krajine, preživljanja aktivnega prostega časa in dopustov na podeželju.In aktivnosti se odvijajo tudi v Prlekiji, saj v tem času organizirajo na destinaciji Jeruzalem Slovenija, EKO dneve odprtih vrat, kjer se vsak dan odvijajo zanimivi dogodki. Že za začetek z današnjo soboto je v okviru dneva odprtih vrat socialnega podjetja Eko Prlekija, dogajanje na ekološki tržnici na Svetinjah nedaleč od Ormoža, obiskala tudi domačinka, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr.. Ob tem, da je rojake pohvalila, ker uspešno skrbijo za domačo ekološko oskrbo prebivalstva, je trenutno najbolj obremenjena članica slovenske vlade, njena podpredsednica in kmetijska ministrica, kratko spregovorila tudi o aktualnem trenutku na slovenskem političnem nebu.Čeprav je pod hudim pritiskom, saj so ji mnogi obrnili hrbet, je kmetijska ministrica in aktualna predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec, v pogovoru za Slovenske novice potrdila, da ima »prenizek pritisk«. Vsekakor jo bolijo »številni očitki o zlorabi položaja«, a je povedala, da ni storila ničesar protizakonitega.Presenetili so jo poslanci DeSUS in njen ministrski kolega, ki so ji obrnili hrbet. O svojem predhodnikupa ne želi izgubljati besed.Kljub vsem pritiskom pa se je med rojaki na Jeruzalemu, med njimi so bili tudi nekateri najbližji sorodniki, počutila zelo lepo. Vsekakor ji iz glave ne gredo pritiski z vseh strani, a tudi sama se ne misli vdati.V slogu trmaste in kunštne Prlečke je v posebnem pogovoru za Slovenske novice zatrdila, da »se nikoli ne bom predala, ne na mestu ministrice in ne na predsedniškem položaju v stranki. Do konca se bom borila, torej vse do kongresa stranke DeSUS. Če pa se zgodi, da bom vse eno morala oditi s čela DeSUS, s čem se bo potrdilo, da me v stranki ne potrebujejo, pa bom šla na svoje. Ustanovila bom novo politično stranko, ki bo gotovo uspešna na slovenskem političnem nebu«, nam je povedala, dr. Aleksandra Pivec.Na dodatno vprašanje pa je dodala, da novo stranka ne bo ne leva in ne desna. »Slovenija potrebuje predvsem sredinsko stranko, ki se bo prizadevala za veliko večino državljanov. Tukaj predvsem mislim na kmetijce, upokojence, invalide in sploh vse ranljive skupine. Prav takšno stranko nameravam ustanoviti, če me v DeSUS več ne bodo potrebovali«, nam je potrdila dr. Aleksandra Pivec.