Aleksandra Pivec odstopila

Pred današnjim zasedanjem sveta stranke Desus je po poročanju Dela odstopila. Pivčeva je vodenje stranke prevzela na kongresu stranke januarja letos.Svet Desusa bi pozno popoldne moral nadaljevati prekinjeno sejo, na kateri bi po izglasovani nezaupnici predsednici stranke pred dvema tednoma danes obravnaval še predlog za njeno razrešitev. Pred tem je izvršni odbor obravnaval še mnenje statutarne komisije o pristojnosti sveta za razrešitev, kjer je odstopila.Najbrž bodo zdaj v Desusu izvolili tudi začasno vodstvo stranke. Med najverjetnejšimi kandidati za to nalogo je tudi minister in predsednik sveta Desusa, ki je tudi sam izrazil pripravljenost sprejeti to funkcijo.Pivčeva ostaja na mestu ministrice za kmetijstvo, gozdarvstvo in prehrano.