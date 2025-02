Aleksander Čeferin: Ljudje imajo dovolj, ni več svobode govora

Ljubitelji nogometa so navdušeni nad prenovljeno ligo prvakov, ki v novi sezoni prinaša še več spektakularnih tekem. Toda naprej ne gre le nogomet, ampak tudi Evropa in svet, ki se spreminjata s svetlobno hitrostjo. O tem smo se pogovarjali s predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksandrom Čeferinom. »V Evropi je šlo predaleč. Politika bi se morala vprašati, kaj dela narobe,« je v intervjuju za Sobotno prilogo Dela povedal 57-letni Grosupeljčan, ki ni mogel skriti razočaranja nad aktualno evropsko politiko in potezami, s katerimi so politiki pripeljali EU v irelevanten položaj v kont...