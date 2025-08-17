Alarmi za točo že prižgani, tu je nevarnost največja

Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki jih bo več popoldne. Na Primorskem bo pihala šibka burja, na severovzhodu pa severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sončno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo na severu države. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: danes sredi dneva in popoldne bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev.

Kje trenutno grozi toča? FOTO: Arso

Obeti: v torek bo pretežno jasno. V sredo bo sprva še sončno in suho, popoldne pa se bodo na zahodu in severu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter.

Je pa Arso že prižgal alarme za točo.

