Alarmi na Obali, nekatere dele poplavilo

Ob 18.22 je Regijski center za obveščanje Koper v Piranu zaradi visokega plimovanja morja sprožil sireno javnega alarmiranja z znakom – opozorilo na nevarnost, poroča uprava za zaščito in reševanje. Aktivirano so bili gasilci PGD Piran. Morje je prestopilo rob obale na Prešernovem nabrežju in pri Gea Collegeu.

Uro kasneje so alarm sprožili še v Izoli. Morje je prestopilo rob obale na Velikem trgu.