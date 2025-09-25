  • Delo d.o.o.
ZDRAVSTVENA KRIZA

Alarmantno stanje v Ljubljani: nedonošenčki brez prvega pregleda, pediatrov ni

Več kot 3600 otrok je brez pediatra, starši novorojenčkov pa obupani.
Kaj čaka starše po rojstvu? Mnogi so obupani. FOTO: Thinkstock

N. P.
 25. 9. 2025 | 18:23
2:19
V Ljubljani se poglablja zdravstvena kriza. Več kot 30.000 ljudi je brez izbranega splošnega zdravnika, brez pediatra pa več kot 3600 otrok. Zdravstveni dom Ljubljana in koncesionarji novih pacientov ne sprejemajo več, ambulante so polne.

»Zanima me, kako lahko dobim pediatra za svojega otroka. Nihče v Ljubljani ne sprejema pacientov, obračajo nas na druge občine, kjer nas zavračajo. Imam nedonošenčka in ne morem opraviti niti prvega pregleda,« je za TV Slovenija povedal eden od staršev, ki pediatra išče zaman.

Zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj opozarja, da primer ni osamljen. »To so boleče zgodbe, ki so za današnji dan nesprejemljive. Pacienti predvsem ne vedo, kam naj gredo s svojim otrokom,« je dejal in dodal, da je »etično sporno, da zavračamo novorojenčke, da zavračamo otroke do treh let«.

Problem v sistemu

Pediater iz ZD Kamnik Denis Baš pravi, da krivda ni na ljubljanskih zdravnikih: »Je treba sistem tako narediti, da bodo otroci, ne samo na papirju, imeli pravico do izbire pediatra, ampak tudi v realnosti.«

V ZD Ljubljana priznavajo, da pediatrov primanjkuje po vsej državi, zdravnike pa iščejo tudi v tujini. Težava je, da se mladi pediatri po končanem izobraževanju pogosteje odločajo za delo v bolnišnicah.

Starši obupani, ZD pa dobil nagrado

Medtem ko starši iščejo zdravnika, je mestno vodstvo razburila nagrada za delovno uspešnost, ki jo bo prejelo vodstvo ZD Ljubljana z direktorico Antonijo Poplas Susič. Župan Zoran Janković nagrado brani: »Podpiram to nagrado, vem, kaj je naredila, vem, kakšen odnos ima. Smo največji zdravstveni dom v Sloveniji, smo najboljši zdravstveni dom. Iščemo zdravnike, ponujamo stanovanja ta čas, ko delajo pri nas.«

MOL je ta mesec sicer podelila koncesiji dvema novima pediatroma, ki bosta ambulanti predvidoma odprla oktobra.

otrocipediatripediaterLjubljanaZD LjubljanazdravnikistaršizdravjeZoran Jankovićotrokpacienti
