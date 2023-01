Alarmantno sporočilo Janševe SDS: V Sloveniji vlada izredno stanje

Iz SDS so se na javnost obrnili z alarmantnim sporočilom. Pravijo, da se ponovno kaže, da v Sloveniji, kar se koalicije tiče, vlada izredno stanje. Iz danes na jutri se sklicujejo izredne seje, zakoni se sprejemajo po nujnih postopkih. Kot da v Sloveniji vladajo izredne razmere, so opozorili.

Kot je znano, se bodo poslanci v petek na zahtevo koalicije sestali na izredni seji, na kateri bodo med drugim obravnavali vladni predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev, je danes sklenil kolegij predsednice DZ. Na dnevnem redu bo tudi vladni predlog novele zakona o državni upravi. DZ bo omenjena zakona obravnaval po nujnem postopku.

Takšno ravnanje onemogoča delo opozicije, trdijo v SDS.

»Opozicijski poslanci nismo poslanci, ki vnaprej nasprotujemo vsem vladnim predlogom, pač pa je naše delo, da preučimo vsa gradiva, ki jih v proceduro vlagajo vladajoči, o njih izoblikujemo mnenje, predlagamo dopolnitve, ponudimo alternative,« še opozarjajo v največji opozicijski stranki.

Če so seje matičnih delovnih teles, kjer je največ prostora in časa za parlamentarizem, sklicane le 24 ur ali celo manj pred samo sejo, je jasno, da ima opozicija za kakovostno vsebinsko pripravo na sejo, sploh pa za dodatne predloge in dopolnitve izjemno malo časa, so dodali.

V času prejšnje vlade, ko so se sprejemali protikoronski paketi, so bila usta predstavnikov koalicije KUL polna besed o tem, kako se na sprejemanje zakonodaje, ki je Slovencem pomagala prebroditi krizne čase, ko je bil nujni postopek tudi utemeljen, nimajo časa ustrezno pripraviti. Govorili so o tem, kako je zakone treba sprejemati drugače, so prepričani v SDS.

Kaj je drugače danes, se sprašujejo v SDS

Danes se zakoni z lahkoto sprejemajo po nujnih postopkih, celo z njihovo zlorabo, delo opozicije se poskuša onemogočiti, drugače pa je to, da v Sloveniji danes kriznih razmer, zaradi česar bi bila ogrožena življenja ljudi in zaradi česar bi se s sprejemanjem zakonodaje mudilo, v nasprotju s takrat ni, so zaključili v največji opozicijski stranki.

