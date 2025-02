Alarmantno povečanje garij v Sloveniji!? Največ primerov v Ljubljani med tujci

Kot smo poročali, v Sloveniji v zadnjem obdobju narašča število okužb z garjami. Samo v januarju 2025 so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v prejeli 92 prijav, v decembru 2024 pa blizu 60, čeprav so ti podatki še preliminarni.

Večina prijavljenih primerov so posamične okužbe ali okužbe znotraj družin, vendar NIJZ trenutno obravnava tudi dva izbruha. V zadnjih dveh letih (2023 in 2024) je bilo zaznano znatno povečanje primerov garij, pri čemer se je leta 2024 število prijav povečalo za kar 41 %, skupno na 805 primerov. Posebno močan porast so zabeležili pri tujih državljanih, kjer je bilo leta 2024 kar 638 prijav, predvsem v ljubljanski zdravstveni regiji.

Garje. FOTO: Sindikat Policistov Slovenije

Okužbe se najpogosteje pojavljajo v starostnih skupinah od 15 do 24 let, sledijo jim skupine od 25 do 34 let in od 4 do 15 let. Izbruhi garij so bili v zadnjih dveh letih zabeleženi v domovih starejših občanov, zaporih, šolah, vrtcih, dijaških in prevzgojnih domovih ter azilnih domovih.

Hitro širjenje v tesnih skupnostih

NIJZ opozarja, da se garje hitro širijo v gostih skupnostih, kjer so težave z vzdrževanjem higiene. Do okužbe pride predvsem s tesnim telesnim stikom (dolgotrajno držanje za roke, spanje v isti postelji, spolni stik), manj verjetno pa z uporabo okuženega perila ali brisač.

Oseba, ki sumi na okužbo z garjami, naj čim prej obišče zdravnika, saj lahko nezdravljene garje privedejo do težjih oblik ali zapletov, kot so gnojne okužbe kože (impetigo). Prvi znak je običajno izrazit srbež, predvsem ponoči. Ključno je, da se istočasno zdravijo tudi vsi družinski člani oziroma osebe v stiku z okuženim, sicer lahko pride do ponovne okužbe, so še sporočili z NIJZ.

Preprečevanje širjenja bolezni je mogoče le z odgovornim ravnanjem. Strokovnjaki priporočajo:

Izogibanje tesnim stikom z okuženimi osebami.

Skrbno pranje oblačil in posteljnine pri visokih temperaturah.

Uporabo antiparazitskih sredstev za vse družinske člane in osebe v istem gospodinjstvu.

Hitro diagnozo in zdravljenje okuženih.

Preberite še: