Alarm iz zbornice: zdravnike zlorabljajo za reklame »čudežnih zdravil«

Ljubljana • Zdravniška zbornica Slovenije opozarja, da v zadnjih dneh in mesecih opaža vse več zlorab identitete zdravnikov. »Gre za resne zlorabe, kjer neznanci brez vednosti in soglasja naših članov uporabljajo njihovo ime, fotografije ter celo izjave, ki jih nato z umetno inteligenco spremenijo in nadomestijo z izmišljenimi vsebinami. S temi praviloma oglašujejo domnevna 'čudežna zdravila', ki nimajo strokovne podlage, in ljudi odvračajo od uradne medicine, zato lahko resno ogrozijo njihovo zdravje,« pojasnjujejo.

Tako so nazadnje zlorabili identiteto Zlatka Frasa, strokovnega direktorja Interne klinike UKCL. Z uporabo umetne inteligence so spremenili vsebino njegove videoizjave in mu pripisali besede, ki jih nikoli ni izrekel. Nedavno se je zloraba identitete zgodila še vrsti drugih ugledih strokovnjakov, kot so Tadej Battelino, Bojana Beović, Matija Tomšič, Alojz Ihan, Tatjana Lejko Zupanc, Juš Kšela, Mario Fafangel, Erik Brecelj in David Zupančič.

»Gre za ponavljajoče se in vse pogostejše zlorabe, ki ne pomenijo le kršitve osebnostnih pravic zdravnikov, temveč predstavljajo resno grožnjo za zdravje ljudi. Javnost je zavajana s trditvami o učinkovitosti izdelkov, ki nimajo znanstvene utemeljitve, hkrati pa se ruši zaupanje v zdravstveno stroko,« še dodajajo.

Vse tovrstne primere zbornica sicer prijavi tržnemu in zdravstvenemu inšpektoratu, agenciji za zdravila in policiji. A kljub temu so se lažne spletne strani in objave začele širiti še hitreje, pogosto prek tujih strežnikov in s pomočjo plačanih oglasov na družbenih omrežjih, še izvemo. Zato opozarjajo javnost, naj bodo previdni, in poudarjajo, da zdravniki nikoli ne oglašujejo posameznih zdravil poimensko in ne obljubljajo čudežne ozdravitve z določenimi preparati ali prehranskimi dodatki. Ju. P.