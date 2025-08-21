PREJELI BOSTE SPOROČILO

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni

Na svoj telefon boste prejeli potisno sporočilo v soboto, 27. septembra. Testiranje bo potekalo na celotnem ozemlju države.
Fotografija: Sporočilo, ki ga bodo prejeli vsi uporabniki. FOTO: MDP
Sporočilo, ki ga bodo prejeli vsi uporabniki. FOTO: MDP

N. B.
21.08.2025 ob 13:29
21.08.2025 ob 13:36
N. B.
21.08.2025 ob 13:29
21.08.2025 ob 13:36

Vlada Republike Slovenije obvešča, da bo v soboto, 27. septembra 2025, izvedeno javno testiranje Sistema javnega obveščanja in alarmiranja po mobilnih javnih omrežjih (SI-ALARM).

Na ta dan bodo uporabniki mobilnih telefonov, priključenih na slovenska mobilna omrežja, prejeli testno opozorilno potisno sporočilo. Sporočilo se bo samodejno prikazalo na zaslonu telefona in ga bo pospremil značilni glasni zvočni signal (pisk), ki opozarja na nujnost obvestila, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo.

Potisno sporočilo bo poslala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Testiranje bo potekalo na celotnem ozemlju države. »Namen testiranja je preveriti delovanje sistema v praksi ter seznaniti prebivalstvo z načinom prejema in prikaza opozorilnih potisnih sporočil, ki se uporabljajo v primeru naravnih in drugih nesreč večjega obsega,« poudarjajo pristojni.

Višja stopnja pripravljenosti in varnosti

Obstoječi sistemi obveščanja in alarmiranja (kot so sirene, mediji in spletna obvestila) še naprej ostajajo v uporabi, SI-ALARM pa jih nadgrajuje kot dodatno in sodobno orodje za hitro in množično obveščanje prebivalcev. »Sistem omogoča takojšnje in geografsko ciljno usmerjeno pošiljanje opozorilnih potisnih sporočil prek mobilnih omrežij, kar pomembno prispeva k višji stopnji pripravljenosti in varnosti v državi. Z izboljšano obveščenostjo prebivalstva, hitrejšo odzivnostjo ter boljšo koordinacijo reševalnih služb na prizadetih območjih sistem pomaga zmanjševati tveganja za zdravje, življenje in premoženje ljudi,« so še navedli v sporočilu za javnost.

Vse osebe, ki bodo 27. septembra 2025 prisotne na ozemlju Slovenije in bodo imele vključene mobilne naprave, bodo tako prejele testno sporočilo, jasno označeno kot TEST.

»Prosimo vse prebivalce, da ostanejo mirni in sporočilo razumejo kot del načrtovanega preizkusa delovanja sistema,« ob tem poziva ministrstvo.

