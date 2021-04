Aktivnost za otroke doma, ki naredi vašega otroka preverjeno pametnejšega

Kako se razvija pamet pri otrocih

FOTO: Dtm Natura

Kako aktivirati sinapse v živčnih celicah vašega otroka

FOTO: Dtm Natura

Na kaj morate biti kot starši (ali stari starši) še posebej pozorni

FOTO: Dtm Natura

Katero preprosto aktivnost za otroke doma lahko začnete še ta teden

FOTO: Dtm Natura

Kako gradnja gradu pomaga pri spodbujanju pameti vašega otroka

FOTO: Dtm Natura

Za dodatno stimulacijo vključite v aktivnost doma še otrokove prijatelje

FOTO: Dtm Natura

Vaš otrok je na svet prijokal kot dojenček. Vaša prva reakcija je bila, da zanj poskrbite in mu zagotovite hrano, pozornost in ustvarite dnevno rutino. Vaše misli tako takrat še niso bile osredotočene na razvoj njegove pameti in intelektualnih sposobnosti.Kar je čisto prav insaj se največ sinaps razvije šele med tretjim in petim letom otrokove starosti. Tako da se vam ni treba nič sekirati, da niste dobri starši. Toda ravnoV tem obdobju je namreč. To pomeni, da se izogibate puščanju otroka pred televizijo ali mobilnim ekranom. Cilj je, da najdete aktivnost, ki bo povečala število povezav med živčnimi celicami pri vašem otroku.Vaš otrok se je namreč rodil z določenim številom sinaps. In izbira aktivnosti, ki mu krajšajo čas med tretjim in sedmim letom, določi kar 75 odstotkov teh povezav. Do njegovega 24. leta se bo ustvarilo le še 23 dodatnih odstotkov. Zato ne prepustite otroka samega sebi.Pomembno je, da. To je oblika igre, v kateri lahko otrok samostojno raziskuje in ustvarja. Bolj ko se zatopi v aktivnost, torej da ga ta ravno prav stimulira in ne zahteva preveč od njega,se bodo tvorile povezave med njegovimi živčnimi celicami.Glavna prednost proste igre je ta, da se otrok samostojno odloča, kaj bo naredil ali kako se bo premikal med igro. To, da mus svojimi pravili, bo spodbudilo tvorjenje sinaps, ki se pri organiziranih dejavnostih ali gledanju v ekran ne ustvarjajo. Toda mnogi starši ne vedo, kakšna aktivnost naj to bo.. Vsebovati mora prvine, ki razvijajo otrokovo domišljijo, njegovo fino motoriko in krepijo raziskovalnega duha. Le tako se bo namreč vaš otrok popolnoma predal igri, da vas ne bo slišal, ko ga kličete k mizi.. Iz seta palčk in kroglic lahko otrok sestavi poljubne oblike in strukture ter s tem aktivira svoje sinapse, saj bo moral med tem razmišljati in se tudi gibati. Hkrati je težavnost prilagojena prav starosti med tretjim in sedmim letom.Danes vam ga ekskluzivno predstavljamo v Slovenskih novicah in vamMorda se zdi ideja gradnje gradu preprosta, toda Fort Builder . Na voljo so mu namreč preproste oblike, iz katerih lahko ustvari nekaj tako konkretnega, kot je grad, ali pa stvaritev po svoji volji.Hkrati se lahko zatopi v ustvarjanje sredi dnevne sobe in tako niste v strahu, da bi si kaj naredil. Zaščitniško vedenje namreč deluje negativno na oblikovanje sinaps med živčnimi celicami, saj omejuje prosto igro otroka.Kot starši mu lahko omogočite še dodatno stimulacijo tako, da mu date na voljo rjuhe, lahke odeje ali blago druge teksture, s katerimi lahko prekrije svojo stvaritev.. Opazili boste tudi, da bo vaš otrok začel pripovedovati zgodbe, povezane z njegovim ustvarjanjem., ki ni omejen z našimi prepričanji in pravili. Pri tem se njihovi možgani resnično začnejo iskriti. Sebi in svojim prijateljem dodelijo vloge, naloge in spletejo celotno zgodbo okoli svojega ustvarjanja brez naše pomoči.Kot starši si lahko v takšnih trenutkih čestitate, saj je vaš otrok najbolj stimuliran, kot je lahko. Prav zaradi tega Fort Builder tako, da se kupi dodatne sete. Vaš otrok in njegovi prijatelji lahko tako sestavijo celotno mesto, ali če imate dovolj prostora, celo svojo državo.kot aktivnost za otroke doma je. Z več kot 10.000 zadovoljnimi strankami je trenutni trend med igračami, ki ne samo zabavajo, ampak tudi spodbujajo fino motoriko otrok.Zdaj je otroški komplet za gradnjo gradov na voljo tudi vam, da lahko z njimDanes je za bralce Slovenskih novic na voljona vaš naslov!je unikaten set, ki omogoča konstrukcijo najrazličnejših stvaritev in spodbuja domišljijo vašega otroka. Ta unikatna zbirka paličic in kroglic omogoča preprosto sestavo in oblikovanje raznolikih oblik in struktur. Vaš otrok lahko sestavi predore, zaklonišča, indijanske šotore, hiške, trdnjave, piratske ladje in drugo.Kot popolna aktivnost za otroke doma jeidealen za krepitev sodelovanja med otroki, saj omogoča skupno grajenje. Že osnovni paket vsebuje 87 elementov za grajenje, toda(ponudba je omejena).Ta, lahko torej danes po akcijski ceni naročite na slovenski spletni strani:, telefonski številki 07 600 3005 ali neposredno s spodnjim obrazcem:Naročnik oglasnega sporočila je DTM Natura