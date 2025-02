Aktivisti napovedujejo proteste in fizični prevzem pristave gradu Snežnik: »Dovolj je obljub!«

To nedeljo, 2. februarja, bodo ljubitelji gradu Snežnik dve minuti čez drugo uro popoldne opozorili na nerazumljivo, če ne že kar škodljivo ravnanje države oziroma ministrstva za kulturo, ki ne zagotovi, da bi prostori pristave gradu Snežnik zaživeli in bi jih ljudje lahko uporabljali. Napovedujejo fizični prevzem pristave. »Dovolj je besed, dovolj je obljub, dovolj je izgovorov.« Nedeljski dogodek bo drugi protestni dogodek po vrsti, začetni je bil 1. januarja –, ki mu bodo v naslednjih mesecih – 3. marca, 4. aprila in tako dalje – sledili novi, saj je cilj protestnikov en sam: da prostori...