Mnogi Štajerci, Slovenci in tudi obiskovalci iz številnih evropskih in drugih držav so včeraj, ko je Katoliška cerkev obhajala največji Marijin praznik, uživali ob pogledih proti nebu, nad športnim letališčem Skoke, nedaleč od Maribora. Letalski center Maribor je namreč pripravil AEROS Air Show 2021, na katerega so prišle množice adrenalinskih navdušencev vseh generacij, ljubiteljev letalstva, akrobacij in sploh zabave ter druženja. Vragolije v zraku FOTOGRAFIJE: Mediaspeed.net Poleg letalskega programa vojaških letal in helikopterjev, so obiskovalce z odprtimi usti puščali nastopi letalskih a...