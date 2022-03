Akos: Za blokado ruskih medijev v Sloveniji ni zakonske podlage

Potem ko smo včeraj poročali o tem, da je Evropska komisija sklenila, da se na evropskem ozemlju blokira oddajanje programa Russia Today, in da je, kot kaže, večina slovenskih operaterjev temu sledila, pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) pojasnjujejo, da zaradi svojih pristojnosti na medijskem področju pozorno spremljajo dogajanje glede vojne v Ukrajini v povezavi z mediji. Iz njihovega odgovora pa je mogoče razbrati tudi, da zakonske podlage za cenzuro ruskih medijev v Sloveniji ni.

»Agencija je zaznala izjavo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, v kateri ta komentira poročanje ruskih televizijskih programov Russia Today in Sputnik, na način, da '...komisija razvija mehanizme, s katerimi bi bilo mogoče prepovedati tovrstne toksične in škodljive dezinformacije v Evropi'. Evropa zaenkrat nima enotnega evropskega okvirja za preprečevanje širjenja dezinformacij prek medijev. Prav tako tudi v Sloveniji nimamo zakonodaje, ki bi preprečevala širjenje dezinformacij prek medijev,« so zapisali (nelektorirano).

Akos je bil obveščen, da so prepovedali razširjanje nekaterih ruskih programov v štirih državah članicah EU, in sicer v Litvi, Latviji, Estoniji in na Poljskem, ki pa so v specifičnem položaju glede na svojo lego ter imajo lahko zato dodatne zakonske podlage za ukrepanje. »Agencija bo še naprej aktivno spremljala dogajanje na tem področju in ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi in možnosti.«