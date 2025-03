Akos objavil razpis za frekvence za zasebna mobilna omrežja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) je v današnjem uradnem listu objavila sklep o uvedbi javnega razpisa z dražbo za dodelitev frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 2300 megahertzev (MHz) in 3600 MHz za lokalno uporabo. Rok za oddajo ponudb je 14. april, so sporočili iz Akosa.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, gre za razpis za frekvence za zasebna mobilna omrežja, ki so namenjene industriji in lokalnim skupnostim.

Skupaj so na javnem razpisu na voljo trije konkretni bloki, in sicer dva bloka v pasu 2300 MHz in en blok v pasu 3600 MHz, za vsako geografsko območje.

Akos bo javni razpis izvedel v treh fazah, v vsaki bo potekala tudi po ena javna dražba.

V prvi fazi lahko sodelujejo industrija, občine in lokalne skupnosti, ki bodo spekter uporabljale za zagotavljanje storitev brezžičnih elektronskih komunikacij za lastne potrebe. V drugi in tretji fazi lahko za preostali spekter sodelujejo vsi zainteresirani ponudniki pod enakimi pogoji.