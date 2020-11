Ajša in 200 mamic dobrega srca

Po pravici povedano me malo skrbi, da sem si zadala pretežko nalogo, tako časovno kot logistično.

Svetujejo dostavo brez stika

Ker se je med mamicami, ki so želele s kuhanjem kosil pomagati družinam v stiski, razširila informacija, da bi jih utegnila doleteti denarna kazen, če ne bodo upoštevale novih pravil, smo se po odgovore napotili na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Tam nam je Samo Belavič Pučnik pojasnil, da »z upoštevanjem higienskih priporočil ne vidimo razloga, da ne bi bilo dovoljeno, svetujemo pa, da se z vprašanjem obrnete še za Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.« Kot je še dodal sogovornik, mamicam priporočajo, naj pri dostavi obrokov upoštevajo higienska priporočila: »Svetuje se brezstična dostava, to je dostava hrane in prevzem prazne posode na dogovorjenem mestu pred stanovanjem stranke brez osebnega stika.«

»Pozdravljeni. Glede na to, da bodo zaradi trenutnih razmer šole še zaprte, bo veliko otrok ostalo brez edinega toplega obroka. Zato smo se zbrale mamice, ki z veseljem pomagamo staršem nahraniti otroke.« To je pred nekaj dnevi na facebook zapisala. Njen zapis se je hitro razširil, pobuda je naletela na veliko podpore in odobravanja. In, kar je v teh časih skorajda neverjetno: sprožila ni niti enega negativnega komentarja!Številni uporabniki facebooka pa Ajšinega kratkega zapisa niso zgolj delili, temveč so se pod objavo vsuli komentarji številnih mamic – približno dvesto se jih je javilo iz različnih slovenskih krajev in prav vsaka je ponudila, da bi tudi ona lahko kuhala za družino v stiski.Topel odziv je pobudnico prijetno presenetil. Hitro je videla, da je njena ideja prerasla v pravcato gibanje, zato je na facebooku odprla novo skupino, imenovano Pomagajmo otrokom do toplega obroka.Sogovornica, ki se je v gorenjsko metropolo priselila s Štajerske, je ubrala še eno pot: »Otroci, ki imajo v šolah zagotovljene subvencionirane obroke, so ob zaprtju šol ostali brez kosil, ki so bila za mnoge edini topli obrok v dnevu. To je skregano z vso logiko. Tako sem se obrnila na osnovno šolo v svojem domačem kraju in jim predstavila pobudo, da bi mamice, ki lahko, kuhale za tiste, ki so ostali brez toplih obrokov. Dejali so mi, da bodo starše obvestili o naši pobudi.«In to še ni vse, kar je ta teden naredila sogovornica: »V mojem domačem kraju Slovenskih Konjicah sicer ni toliko restavracij in gostiln, kot jih je v Kranju, no, nekatere so še vedno odprte. Povezala sem se tudi z njimi in moram reči, da so tudi oni pripravljeni pomagati pri zagotavljanju toplih obrokov za otroke, ki v teh časih potrebujejo pomoč – od štirih, petih sta dve že pristopili k projektu.«A niti tukaj se Ajša Zdovc ne namerava ustaviti, kajti v glavi se ji že vrti misel, kako bi k sodelovanju povabila lokalna podjetja in obrtnike. »Po pravici povedano me malo skrbi, da sem si zadala pretežko nalogo, tako časovno kot logistično, saj sem tudi sama mamica 14-mesečnima dvojčicama, ki potrebujeta ves moj čas. Ampak mislim, da nam bo vsem skupaj uspelo,« je sklenila Ajša.