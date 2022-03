Ajdovci presrečni, tako bogato donacijo so dobili od Boscarola

Podjetje Pipistrel je po novem v večinski lasti ameriškega Textrona. Njegov dosedanji lastnik Ivo Boscarol, ki v podjetju ostaja z manjšinskim deležem, je na današnji novinarski konferenci predstavil sodelovanje z ameriškim velikanom.

»Najbrž se sprašujete, zakaj sem to naredil. Ne sekirajte se, tudi sam se velikokrat to vprašam,« je v šali dejal Boscarol, nato pa nadaljeval, da se je za prodajo odločil zaradi svojih zaposlenih in okolja, v katerem deluje. »Zaradi nadaljevanja svoje uspešne zgodbe, ki je drugače ne bi mogel dokončati in iti naprej. Za dobrobit celotne Slovenije. Postavili smo temelj resni letalski industriji, ki bo konkurirala vsemu svetu.«

Boscarol je dejal, da počasi zapušča to, kar je ustvarjal 30 let. Pipistrel je bilo prvo zasebno podjetje v bivši Jugoslaviji, ko je bilo to še prepovedano. »Pipistrel pomeni netopir. Tako smo začeli, leteli nelegalno, zvečer. Nastala je velika zgodba, ki ima podjetja po vsem svetu,« se je izkušeni podjetnik spomnil svojih začetkov.

Izjemno rast podjetja so lani kronali s 45 milijoni prometa in rekordnimi štirimi milijoni čistega dobička. To je najboljši rezultat podjetja v zgodovini.

Boscarol je ponosen tudi, da so pomagali sooblikovati spremembo mišljenja v Sloveniji: če si uspešen, to ni greh, temveč lahko s tem pomagaš širši skupnosti.

Ivo Boscarol v podjetju ostaja z manjšinskim deležem. FOTO: Aleš Černivec

»Kupnina je poštena«

»Čas je za spremembe, ostati najboljši naprej ni tako enostavno. To, kar znamo narediti, moramo nadaljevati. To je bila težka odločitev: trmariti naprej ali prepustiti nekomu drugemu, da to vodi. To, o čemer smo se začeli pogovarjati pred letom dni, se je uresničilo. Prepričan sem, da bomo dosegli skupaj vse, kar smo si zadali. Takšnih partnerjev ni veliko, da bi bil tako blizu nam, s podobnim programom, a finančno močnejši. Da smo se dobili, je bila sreča. Partnerju sem za to zelo hvaležen,« je Boscarol dejal o partnerstvu s Textronom, za katero meni, da je bilo v tem času zelo racionalna odločitev. Poudaril je, da je Textron zelo stabilno podjetje na trgu, z njim bo lahko Pipistrel sledil hitremu razvoju letalskih taksijev in podobno.

Včeraj so se po objavi novice o prodaji v javnosti že pojavile špekulacije o kupnini, ki naj bi, kot je poročalo Delo, znašala okoli 218 milijonov evrov. Boscarol je danes o tem povedal: »Kupnina je poštena. Dobili smo kompromis, ki je sprejemljiv za oba. V svetu je normalno, da objavljena kupnina ni dejanska, prodajalci so vključeni v bodoče plane, kupnina se izplačuje na daljše obdobje. Do končne številke kupnine ne boste prišli, določene številke v skladu s politiko podjetja tudi ne smejo biti razkrite.« Ajdovski letalec je ob tem dodal še, da bo stavba podjetja ostala v slovenski lasti in so jo izvzeli iz kupnine, vesel je tudi, da bodo isti ljudje vodili Pipistrel naprej, seveda skupaj z Američani.

Bogata donacija občini

Boscarol pa je na novinarski konferenci razkril še, da bosta skupaj s hčerko Tajo občini Ajdovščina poklonila bogato donacijo, v višini 25 milijonov evrov. S tem želi Boscarol vrniti in pomagati lokalnemu okolju do hitrejšega razvoja. Župan Tadej Beočanin je povedal, da gre količino sredstev, ki jih ima sicer občina Ajdovščina na razpolago v štiriletnem obdobju.

Sredstva bodo namenjena treh različnim področjem, največji del (20 milijonov)bodo namenili izgradnji zdravstvenega centra in helikopterske reševalne enote. Zgradili bodo tudi muzej letalske zgodovine s centrom znanosti (štiri milijone), milijon pa bodo namenili tudi ozelenitvi občine.