Airbnb odločno prepovedal zabave

Neodgovorni lastniki

16

ljudi lahko naenkrat biva v najetem stanovanju.

Covid-19 je občutno spremenil naše vsakdanje navade in zadal velik udarec letošnjemu turizmu. A predvsem mladi so sklenili, da jim pandemija ne bo pokvarila zabave: ponočevali bomo zlepa ali zgrda, je bilo očitno njihovo dopustniško vodilo, bučne zabave so tako marsikje prirejali tudi po zasebnih nastanitvah. Pri Airbnb so temu sklenili narediti konec.S spletne platforme so sporočili, da v njihovih nastanitvah niso več dovoljene zabave, poroča STA. Te je že tako prepovedovalo več kot 70 odstotkov lastnikov nepremičnin, preostalim, ki bi to še naprej dopuščali, pa bi upravitelji portala preprosto dali brco in jih izključili iz svojega omrežja, pojasnjujejo pri Airbnb. Ta je v letošnji zelo okrnjeni turistični sezoni marsikje povsem izpodrinil hotele in druge oblike nastanitve, mnogi pa so najeta prenočišča preobrazili kar v prizorišča divjih zabav, ki se jih je udeležilo tudi po več deset ljudi, in tako prekršili varnostne zapovedi ob zajezitvi okužb. Da bi zapolnili svoje kapacitete, izkoristili zaprtje lokalov ali njihov omejen delovnik in privabili kar največ gostov, so kot prostor za zabave svoje nepremičnine oglaševali tudi sami lastniki in pošteno stopili na žulj sosedom, ki so nemudoma ukrepali in se pritožili pristojnim na platformi.Ta se je nemudoma odzvala in omejila število oseb, ki lahko naenkrat bivajo v najetem stanovanju, 16, uvedba pa velja za ponudnike na platformi po vsem svetu. Če bo pravno mogoče, bo Airbnb uvedel tudi kazenske postopke zaradi kršitve ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, so še naznanili.