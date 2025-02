AI DeepSeek in ChatGPT razkrivata pet kriptovalut, ki bodo marca dosegle 10-kratni donos

Namen tega soočenja med umetnima inteligencama je izpostaviti kovance z velikim potencialom rasti. Ugotovitve bi lahko vlagatelje usmerile k priložnostim, ki bi jih sicer lahko spregledali.

Odkrijte, katere kriptovalute so se znašle na seznamu in zakaj bi lahko bile dragocen dodatek k portfelju.

1. Solaxy ($SOLX) – Omrežje plasti 2 za sprostitev potenciala verige blokov Solana

Solaxy ($SOLX) je žeton, ki stoji za prvo rešitvijo plasti 2 za omrežje Solana. Njegov cilj je ublažiti težave s preobremenjenostjo, ki vodijo do neuspešnih transakcij v omrežju Solana na ravni 1. Z obdelavo transakcij zunaj verige bo Solaxy zmanjšal obremenitev glavnega omrežja Solana.

Ko so obdelane, se več transakcij združi v paket in zaključi v glavnem omrežju. To ne samo da pospeši delovanje, temveč tudi omogoči cenejše transakcije.

FOTO: Clickout Media

Sam žeton $SOLX je večverižni žeton, kar pomeni, da deluje na verigah blokov Ethereum in Solana. To pritegne uporabnike z obeh platform, kar poveča dostopnost in prilagodljivost tako za vlagatelje kot za razvijalce.

Zgodnji uporabniki lahko kupljene žetone tudi zastavijo za zelo privlačno donosnost, ki trenutno znaša 222 %. Poleg tega je bilo od začetka predprodaje Solaxy zbranih več kot 17,5 milijona USD, kar kaže na veliko zanimanje vlagateljev.

Obiščite predprodajo Solaxy

2. Bitcoin Bull ($BTCBULL) – nova kriptovaluta, ki deli brezplačne bitcoin airdrope

Bitcoin Bull ($BTCBULL) je edini memekovanec, ki ponuja prave bitcoin airdrope, zaradi česar izstopa na precej zasičenem trgu. V samo 24 urah je zbral več kot pol milijona evrov v predprodaji.

Vsakič, ko bitcoin doseže nov mejnik, imetniki $BTCBULL prejmejo nagrade v obliki prej omenjenih bitcoin airdropov. S tem tudi najnovejši vlagatelj dobi priložnost za eno izmed najbolj obetavnih kriptovalut, pri čemer poudarja idejo, da vam ni treba biti bogat, da bi imeli bitcoin.

FOTO: Clickout Media

Med drugimi nagradami so tudi sežig žetonov, katerih namen je povečati vrednost žetona $BTCBULL tako, da postane bolj redek. Nazadnje, če bo bitcoinu v prihodnosti uspelo doseči 250.000 dolarjev, bodo imetniki $BTCBULL prejeli več nagrad, zaradi česar je zelo privlačen memekovanec.

Trenutno lahko žeton kupite za 0,002355 USD in ga vložite za zelo velikodušno 656-odstotno letno stopnjo (APY).

Da bi bilo sodelovanje z ekosistemom $BTCBULL še lažje, razvijalci sodelujejo z Best Wallet, kriptodenarnico brez skrbništva in z več verigami, ki jo lahko prenesete brezplačno.

Obiščite predprodajo bitcoina Bull

3. MIND of Pepe ($MIND) – nov memekovanec, ki ponuja trgovalne vpoglede s pomočjo umetne inteligence

MIND of Pepe ($MIND) je nov in inovativen memekovanec, ki združuje priljubljeno memekulturo z umetno inteligenco (AI). Ustvarjen je bil za sodelovanje s kriptoskupnostjo v družbenih medijih, pomoč pri spodbujanju pogovorov in sprožanju razprav, da bi prišli do edinstvenih vpogledov za imetnike $MIND.

Z drugimi besedami, upravlja lastne profile za sodelovanje in zbiranje informacij v kanalih, kot sta X in Telegram, da bi ustvaril ekskluzivne vpoglede za imetnike $MIND. Bolj ko narašča vpliv umetne inteligence v družbenih medijih, več obveščevalnih podatkov zbere in več koristi ima skupnost.

FOTO: Clickout Media

Lastništvo žetonov $MIND je edini način, da se pridružite pogovoru, v katerem se delijo ta spoznanja. Ta žeton umetne inteligence se je izkazal za enega najbolj vznemirljivih novih kriptovalut. V manj kot mesecu dni je zbral že skoraj 5 milijonov dolarjev.

V času pisanja vas bo žeton $MIND stal 0,0032662 USD, zgodnji uporabniki pa lahko svoje kupljene žetone zastavijo za 436 % APY. Ta znatni donos pri vložkih privablja veliko zanimanje vlagateljev in krepi splošno zaupanje v ta projekt kriptožetona umetne inteligence.

Obiščite predprodajo Mind Of Pepe

4. Žeton Best Wallet ($BEST) – zgodnji dostop do novih kriptovalut z nižjimi provizijami

Best Wallet je priljubljena kriptodenarnica brez skrbništva, žeton $BEST pa je osnova njenega ekosistema.

Imetje žetona $BEST prinaša prednosti, kot so nižje provizije za zamenjavo ali prodajo kriptovalut v aplikaciji Best Wallet in zgodnji dostop do novih kriptovalut, ki se začenjajo v okviru zagonske platforme denarnice.

Poleg tega vam omogoča glasovanje o ključnih odločitvah, kar pomeni, da ima skupnost nadzor nad usmeritvijo projekta.

FOTO: Clickout Media

Te odločitve vključujejo izbiro borz, na katerih bo žeton $BEST kotiral, nove funkcionalnosti in funkcije, ki jih je treba dodati, ter marketinške strategije, ki jih je treba uporabiti za povečanje prepoznavnosti in vključenosti.

Če pogledamo uspešnost predprodaje, je do zdaj zbrala več kot 9 milijonov dolarjev. Trenutno lahko žetone kupite za 0,023875 USD in jih vložite za 187-odstotni letni donos (APY). Ker je bilo vloženih že več kot 142 milijonov žetonov, je jasno, da je ta kovanec pritegnil veliko pozornosti.

Obiščite predprodajo žetona Best Wallet

5. Meme Index ($MEMEX) – prvi decentralizirani indeks memekovancev na svetu

Meme Index ($MEMEX) je pionirska decentralizirana platforma, ki potencialnim vlagateljem omogoča naložbe v razpršen portfelj memekovancev.

Kako vas indeks Meme izpostavi različnim naložbenim portfeljem? Preprosto, zbere različne memekovance in jih uvrsti v ločene košarice. To je prvi indeks, ki je posebej namenjen memekovancem in nagovarja vse vlagatelje v kriptovalute, tako izkušene kot začetnike.

FOTO: Clickout Media

Izbirate lahko med štirimi košaricami, od katerih je vsaka prilagojena različnim apetitom po tveganju. Indeks Titan na primer vključuje osem najboljših memekovancev na svetu, vključno s kovanci, kot so $PEPE, $DOGE in $SHIB.

Sledi indeks Moonshot, ki je poln žetonov z visokim potencialom, pripravljenih na preboj med prvih deset, medtem ko indeks Midcap obravnava interese tistih, ki pri svojih naložbah uživajo malo tveganja. Po drugi strani je indeks Frenzy daleč najbolj nestanoviten, saj vsebuje žetone z visokim tveganjem in visokimi donosi za tiste, ki iščejo eksplozivne donose. Ni za ljudi s šibkim srcem!

Tako kot skupnost Best Wallet lahko tudi imetniki žetona $MEMEX glasujejo o predlogih, povezanih s tem projektom. Če na primer slišite za nov trendovski memekovanec, lahko predlagate, skupnost pa lahko glasuje, da se doda v eno od štirih košaric. To ne le spodbuja sodelovanje skupnosti, temveč tudi zagotavlja, da se trendovski memekovanci vedno upoštevajo in dodajajo.

Obiščite predprodajo Meme Index

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media